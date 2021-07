Ook China schrapt reuzenpanda van lijst bedreigde diersoorten

Reuzenpanda’s worden in China niet langer beschouwd als een bedreigde diersoort. Dat hebben de autoriteiten deze week bekendgemaakt, met de mededeling dat het aantal reuzenpanda’s in het wild de achttienhonderd heeft bereikt. Natuurorganisatie International Union for the Conservation of Nature (IUCN), dat wereldwijd de tellingen van diersoorten verzamelt, had dat al eerder bepaald. China vond het destijds te voorbarig om het stempel ‘ernstig bedreigd’ te verwijderen.

Volgens topambtenaren van het Chinese ministerie van Ecologie en Milieu zijn de leefomstandigheden van zeldzame en bedreigde diersoorten de afgelopen jaren „aanzienlijk verbeterd” in het land, door de „actieve inspanningen op het gebied van biodiversiteitsbescherming en ecologisch herstel”. Hierdoor leven dieren als de wilde reuzenpanda, de Tibetaanse antilope en het miluhert volgens de autoriteiten in betere omgevingen, staat in een officiële verklaring. De populaties van die soorten zouden in het wild de afgelopen jaren in rap tempo zijn gegroeid.

Lees meer over het tellen van bedreigde soorten: Niemand weet precies hoeveel wilde panda’s er nog zijn

Een internationale werkgroep van deskundigen van de IUCN veranderde de status van de reuzenpanda in 2016 al van „bedreigd” in „kwetsbaar”. China reageerde toen terughoudend en vond dat de feitelijke situatie in het land die wijziging onvoldoende rechtvaardigde. Bovendien vreesden wetenschappers dat ambtenaren en natuurbeschermers minder inspanningen zouden leveren als de panda niet langer als bedreigde diersoort werd geclassificeerd.

De reuzenpanda is endemisch in China. Voor veel mensen geldt het dier als nationaal icoon.