OM wil voetballer Promes vervolgen voor steekpartij

Het Openbaar Ministerie (OM) wil voetballer Quincy Promes strafrechtelijk vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een steekpartij in juli vorig jaar. Dat heeft het OM vrijdag bevestigd aan persbureau ANP.

De 29-jarige oud-Ajacied zou bij een familiefeest een neef in zijn knie gestoken hebben. Pas in november deed de neef daar aangifte van bij de politie, hierop werd Promes in december opgepakt. Hij ontkende betrokkenheid bij de steekpartij, maar de politie hield de voetballer twee dagen in de cel. Zijn advocaat liet destijds weten dat de international niet bij het incident aanwezig was.

De politie heeft het onderzoek naar de steekpartij in mei afgerond en doorgestuurd naar het OM. Dat heeft tot een „voorgenomen beslissing” geleid om tot vervolging over te gaan. Een definitieve aanklacht wordt pas opgesteld als de advocaat van Promes, Gerard Spong, onderzoekswensen heeft ingediend. Naar aanleiding daarvan moet mogelijk nog verder onderzoek gedaan worden, pas daarna neemt het OM een definitieve beslissing.

