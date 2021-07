Met weemoed weg van het aloude Binnenhof

Waterplasjes op de leestafel

De verbouwing is onvermijdelijk. Het Binnenhof lekt en schimmelt en sputtert en als er nu brand uitbreekt, denkt de Haagse brandweer, zijn de mensen nog wel te redden – maar het gebouw niet meer. Bij de VVD lagen afgelopen winter plasjes water op de leestafel, de sneeuw was dwars door het plafond gelekt. Op de SP-fractie is het plafond al naar beneden gekomen. En in de douches van het Kamerpersoneel heeft het riool zijn inhoud al eens uitgespuwd en dat stónk, dat wil je niet weten.

De honderden ambtenaren van het Kamerpersoneel zijn onzichtbaar op televisie en in de krant, maar onmisbaar om het huis van de democratie draaiende te houden. Zij weten beter dan wie ook dat deze werkplek zijn beste dagen heeft gehad. Leuk, die krakende trappen en zigzaggende gangetjes, maar toch minder als je de lunch moet rondrijden. Met volle karretjes staan ze in de lift, naast Kamerleden. De beveiliging is een crime, het is behelpen met al die poortjes en veiligheidssluizen.

Nee, dan het tijdelijke gebouw. Dat belooft volgens de eerste recensies „efficiënte looplijnen”, liften, een gloednieuw restaurant met kookeilanden, een centrale aanvoer voor de keukens én watertappunten met bruiswater. En dan moet het verbouwde Binnenhof nog komen. Eindelijk, verzuchten de personeelsleden in hun pauzes. Met nostalgie kun je geen bedrijf runnen.

Maar leg dat maar eens uit aan de Kamerleden en de fractiemedewerkers. Nederland willen ze veranderen, ja, daarvoor zijn ze gekozen en aangesteld, maar hun eigen huisvesting laten ze liever ongemoeid. Toen in de vorige eeuw het ene na het andere bedrijf de eigen logo’s moderniseerde, lag ook voor de Tweede Kamer een nieuw logo klaar. Nee, zei de Kamer, doe maar niet. Een plan om de zoemende bel te vervangen door een prettig muziekje: afgeschoten.

Bij de VVD lagen afgelopen winter plasjes water op de leestafel, de sneeuw was dwars door het plafond gelekt. Op de SP-fractie is het plafond al naar beneden gekomen.

„We mogen in dit land wel íets van traditie hebben, toch?”, zegt Désirée de Groot. Al 35 jaar werkt ze als beleidsmedewerker op de burelen van de VVD. Ze is begonnen onder Joris Voorhoeve, vlak voordat hij partijleider werd. Ze maakte de vorige verbouwing al mee. Twaalf fractieleiders. Tien werkkamers.

Die andere tijd, de jaren tachtig die de veteranen van het Binnenhof soms mijmerend in herinnering brengen, heeft ze van dichtbij meegemaakt. Het was de tijd dat toeristen nog per ongeluk de Oude Zaal konden binnenwandelen, dat het perscentrum Nieuwspoort nog in een halve kelder zat en altijd afgeladen vol was. Al die historie, zegt Désirée de Groot, zit in de muren waar ze haar dagelijkse werk doet, in de vleugel waar de VVD huist, boven de Oude Zaal. B67, met zijn „saaie gangen met saaie kamertjes”, heeft geen gangen waar Drees en Oud nog doorheen hebben gestruind, geen zalen waar debatten van betekenis zijn gevoerd, geen sfeer die geschiedenis ademt. Ze slikt even. „Het doet continu pijn.”

Bij de verhuizing van 1992, die De Groot van binnenuit meemaakte, bleef de Kamer wél op zijn plek. Af en toe moesten ze binnenshuis verkassen, dat was alles. Het was de verbouwing waarbij architect Pi de Bruijn de oude gebouwen aaneenreeg en daartussen het nieuwe Kamergebouw liet verrijzen.

Sardijns marmer

Een stijlbreuk was het wel, de nieuwbouw, maar geef het tijd en alles went. Hij zit bovendien vol symboliek, dat helpt. In het Braziliaanse en Sardijnse marmer op de vloeren van de grote hal keren de kleuren van het Nederlandse strand en de branding terug. De grijze pilaren in de hal: gestolde regenstralen. De grote plenaire vergaderzaal, die niet verborgen zit in het gebouw maar als een uitstulping eruit steekt, de wereld in: openheid. En de mediatoren, symbool van de vrije pers, die daar weer bovenuit torent.

Er is één plek waar de buitenstaander ’s lands politici altijd kan aanschouwen en dat zijn de wandelgangen – achter een glazen wand aan de buitenkant van het gebouw. Ook achterkamertjes kunnen transparant zijn.

Je hoeft het niet mooi te vinden om er toch van te houden, zegt Menno de Bruyne. In tegenstelling tot het uitzicht uit zijn kamer zijn de SGP-gangen zo doorsnee als maar kan. Maar dat geeft niet, vindt hij: „De lelijkste kanten van het gebouw laten juist de schoonheid van de mooiste delen naar voren komen.”

De mix van oude en nieuwe routes maakt van alles mogelijk. Kom maar mee, zegt Khadija Arib, de trap op aan het einde van de PvdA-gang. Hakken klakken op de treden, bocht om, vliering op, langs houten dwarsbalken waar „bukken” op geschreven staat, slalommend tussen brommende installatiekasten door. Nog een deur, nog een gangetje – en ze staat in de vergaderkamer van de PvdA. „Als het hommeles was bij de partij en de media bij ons voor de deur stonden, was dit de route die we namen om bij de fractievergadering te komen. En de journalisten stonden dáár maar te wachten”, ze wijst naar de deur. „En dit wilden die architecten van OMA weghalen!”