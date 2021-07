Zaterdag in een vaccinatiestraat. De aard van de vragen die je krijgt als vaccinatiearts verandert per leeftijdsgroep. De twintigjarigen zijn aan de beurt.

„Mag ik na de prik alcohol en mdma gebruiken?”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl