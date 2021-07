Jarenlange celstraffen voor 12 leden motorclub Bandidos in Sittard

Twaalf leden van motorclub Bandidos in het Limburgse Sittard zijn vrijdag veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens de rechtbank in Limburg was het doel van de organisatie het plegen van openlijk geweld en bedreiging, met name gericht tegen motorclub Hells Angels en daaraan gelieerde clubs.

De celstraffen variëren van 14 tot en met 44 maanden. Onder de veroordeelden zijn Harrie R. en Marco H., respectievelijk de president en vicepresident van Bandidos. H. kreeg van hen de zwaarste straf, bijna vier jaar detentie, onder meer voor poging tot doodslag. Op 7 mei 2015 werden drie aan Hells Angels gelieerde mannen zwaar mishandeld door een grote groep Bandidos-leden in café Dug Out in Sittard. Daarbij is H. volgens de rechters „met kracht” op het hoofd van een slachtoffer gesprongen. Bij de poging tot doodslag die dag waren ook president R. en lid Karel V. betrokken. Zij kregen respectievelijk 35 en 44 maanden gevangenisstraf.

De overige Bandidos-leden die terechtstonden moeten de cel in wegens witwassen, diefstal, valsheid in geschrifte, hennepteelt of (poging tot) afpersing. Een aantal veroordeelden moet naast een gevangenisstraf ook een geldbedrag betalen aan de staat, in een enkel geval oplopend tot 212.000 euro.

‘Territoriumdrift

De twaalf mannen vormden volgens de rechtbank een „samenwerkingsverband” dat zich richtte tegen leden van de Hells Angels. Deze vijandigheid resulteerde in diverse geweldsuitbarstingen, onder meer in café Dug Out in Sittard. „Nietsvermoedende slachtoffers werden hier te grazen genomen door een veel grotere groep Sittardse Bandidos waartegen ze kansloos waren.” Het gedrag van het twaalftal was volgens de rechtbank het gevolg van „territoriumdrift”. Bandidos zou geambieerd hebben om de enige motorclub in de omgeving of zelfs van Nederland worden. „Alles was erop gericht de baas te zijn en die doelstelling werd uitgedragen door middel van intimidatie en geweld”, staat in het vonnis.

De eerste Nederlandse afdeling van Bandidos werd in 2014 opgericht in Sittard. Een dag later werd de woning van president Harrie R. doelwit van een aanslag. De daaropvolgende jaren openden ook afdelingen in Alkmaar, Utrecht, Nijmegen en Heerlen. In 2017 verbood de Utrechtse rechtbank de motorclub met onmiddellijke ingang, omdat de organisatie zou aanzetten tot geweld. Het verbod gold niet voor de Bandidos-afdeling in Sittard, omdat deze organisatorisch op zichzelf staat en niet is verbonden met andere afdelingen. Wereldwijd is Bandidos gevestigd in zeker 22 landen.