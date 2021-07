‘In een groot gezin moet iedereen meedenken’

Jerome: „Voor ons is het altijd spitsuur. Als de kinderen weggaan en wij zijn thuis, en dat gebeurt bijna nooit, dan kunnen we elkaar aankijken: wat gaan we doen? Dit is echt supersaai. Waar is de drukte?”

In het kort Lotus (34) en Jerome (37) Fernald wonen in een vrijstaande koopwoning in Tilburg. Lotus heeft twee kinderen uit een eerdere relatie: Reagyano (15) en Porscha (12). Jerome heeft één dochter: Taliyah (14). Samen hebben ze een zoon: Kymani (8). Lotus werkt als online marketeer voor een keten van tankstations. Ze draait in de weekenden techhouse, house en minimal techno als dj Lola Carrera. Ook trimt ze dwergkeesjes in haar trimsalon aan huis. Jerome is accountmanager bij een leverancier in hang- en sluitwerk en digitale toegangscontrole.

Lotus: „We zijn jonge ouders met grote kinderen. Dat is heel erg mooi. Toen ik Jerome leerde kennen, had ik twee kinderen uit een eerdere relatie, Reagyano en Porscha. En Jerome had één dochter, Taliyah. En samen hebben we een kindje, Kymani.”

Jerome: „We zijn beiden heel stabiel. Da’s onze kracht. En we zitten bijna altijd op één lijn. Als we ruzie hebben, is het wel een terecht dingetje, maar dat gebeurt echt heel weinig.”

Lotus: „Jerome denkt met me mee, ook als ik moe ben bijvoorbeeld. Mijn wekker gaat om zes uur. Ik probeer tussen half zeven en zeven uur gedoucht te zijn en ready to rumble. Daarna wordt Jerome wakker. Hij maakt Kymani klaar voor school.”

Jerome: „We hebben honden, die moeten tussendoor naar buiten. Iedereen in het gezin heeft de afgelopen twee jaar zijn eigen taakje in de ochtend gekregen.”

Lotus: „Porscha gaat naar beneden, begint de lunchpakketjes te maken. Dan heb ik al een was gedraaid, een paar dingetjes in huis gedaan. We wisselen af met de kinderen naar school brengen. Als je een groot gezin hebt, moet iedereen meedenken.”

Dwergkeesjes

Jerome: „Ik ben accountmanager bij een leverancier in hang- en sluitwerk en digitale toegangscontrole. Dus ik doe veel klantbezoeken.”

Lotus: „Ik werk 32 uur als online marketeer voor een keten van tankstations. Ik bepaal het socialmediabeleid, alle content, de communicatieplannen. Het is een drukke, veeleisende baan. Ik ben naast mijn werk dj en heb aan huis mijn eigen trimsalon, ik trim dwergkeesjes.”

Jerome: „Ik werk veertig uur. Maar vaak langer.”

Lotus: „Op maandag- en woensdagavond geeft Jerome voetbaltraining aan het team van Kymani. Woensdag trim ik honden. In de avonden stofzuigen we altijd wel even de woonkamer en doen we de was. Met vier kinderen gaat het heel snel van zero tot chaos. Meestal zitten we pas echt rond half tien.”

Jerome: „We kunnen niet relaxen als het huis niet schoon is.”

Lotus: „Als je veel chaos om je heen ziet, gaat het in je hoofd ook rommelen. We hebben werkdeadlines, de kinderen moeten ergens heen. Dat kan alleen als we de basis fris houden.”

Jerome: „Vrijdagavond na het eten spring ik om het weekend in de auto en rijd ik naar Gent in België, anderhalf uur heen en anderhalf uur terug, om mijn dochter te halen. In de avond zijn we met zijn allen bij elkaar. Soms doen we een filmavond, soms ieder wat voor zichzelf.”

Lotus: „Voor corona gingen we in het weekend naar een pretpark, zwemmen…”

Jerome: „…uit eten. Nu is het kijken wat allemaal weer kan. En soms stappen we rond elf uur ’s avonds de auto in naar een club omdat Lotus moet draaien. Ik rijd bijna altijd. Een oppas let op de kinderen.”

Lotus: „Ik draai meestal een uur of anderhalf, daarna moet ik naar de volgende boeking, of ga ik weer naar huis. Zaterdag zijn we op het voetbalveld.”

Jerome: „Meestal rond half negen. Soms zijn we die nacht om een uur thuisgekomen, soms om zes uur. We doen het zo al vier jaar, dus het lukt wel met weinig slaap. Dan is het heel even relaxen en boodschappen doen.”

Lotus: „En de honden trimmen in mijn eigen salon aan huis. Het is helemaal girly met witte marmerlook en roze. En soms bereid ik een dj-set voor. Ik ben me er bewust van dat het allemaal heel druk is. Dus het is óf een weekend met een boeking als dj, of een weekend waarin ik een paar hondjes trim. En het is met de kinderen altijd zoeken naar balans in aandacht verdelen over iedereen.”

Rotterdamse mentaliteit

Jerome: „Ik denk dat we alle twee best wel harde werkers zijn. De Rotterdamse mentaliteit: niet lullen maar poetsen. We komen allebei uit Rotterdam.”

Lotus: „Mijn moeder was kunstenares en had veel problemen met zichzelf, waardoor ik in armoede ben opgegroeid. Ik heb altijd gezien dat ze heel veel wilde, maar dat niet deed en daar ongelukkig werd. Ik had van kleins af aan de mentaliteit: het zal het mij wel lukken om ergens te komen. Ik was dertien toen ik het huis uit ging. Ik kreeg mijn eerste zoon op mijn negentiende. Ik woonde bij vriendinnen, bij pleeggezinnen, in internaten. Ik wilde niet in de criminaliteit terechtkomen, terwijl ik makkelijk die kant op had kunnen gaan. Juist om te laten zien: in dat hokje ga ik gewoon niet gestopt worden.”

Jerome: „Ik ben ook altijd erg ambitieus geweest. Toen ik acht jaar was, werd ik gescout als voetballer voor Sparta. Als andere vriendjes na school gingen spelen, moest ik een uur in de metro naar de club. Op een gegeven moment was de lol er bij mij wel een beetje af, maar ik heb altijd de beste willen zijn. Zo leef ik mijn leven ook. We hebben net een mooie woning gekocht en verbouwd zoals we hem willen. Nu moeten we eigenlijk gaan genieten. Maar ja, we zijn heel ambitieuze mensen, dus we weten niet waar het voor ons gaat stoppen.”

Lotus: „Ik vind het prima zoals het nu is.”

Jerome: „Er hoeft wat materiële zaken betreft geen volgende stap meer te komen.”

Lotus: „Misschien nog een kindje, ooit.”

Hoe doen zij het? Koken Jerome en Lotus wisselen af met koken. Jerome: „Lotus kan écht heel goed koken. Daar bof ik mee. Zij heeft het mij ook geleerd.” Huisdieren Twee dwergkeesjes: Winter (3) en Pandora (1). Vakantie Lotus en Jerome plannen jaarlijks zowel een vakantie apart als een met de kinderen. Altijd binnen Europa. Jerome: „We zijn beiden van Surinaamse komaf, we hebben de droom om de kinderen daar ooit heen te brengen.” Naar bed Rond twaalf uur