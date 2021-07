Heldere blik vanuit het ISS

Deze foto van Nederland is gemaakt door de Franse astronaut Thomas Pesquet vanuit het internationaal ruimtestation ISS. Dat cirkelt iedere 92 minuten een rondje om de aarde op zo’n 425 kilometer hoogte. Hij maakte de foto op dinsdag 1 juni, rond half zeven in de Nederlandse avond.

Het was een zonnige dag: de blauwe en groene kleuren zijn heel helder. Het regende niet – enkele sluierwolken (cirruswolken) trokken over het land. De wind waaide vanuit het oosten, dat valt te herleiden uit de pluim rook in Workum (Friesland) die richting het westen waait. Wie goed kijkt, ziet ook een kleine donkergrijze wolk boven Oldebroek – vlak bij Zwolle en Kampen. Die werd veroorzaakt door een brand daar.

Op het moment dat de foto werd genomen, was het eb. Daardoor is het geulenpatroon van de Waddenzee goed zichtbaar, net als het zand rondom de eilanden.

Opvallend zijn ook de geelgrijzige stukken land in bijvoorbeeld Flevoland en in Wieringermeer. Dat is kale bodem in de akkerbouwgebieden; daar worden gewassen verbouwd die pas later in het seizoen groeien. Op satellietbeelden van diezelfde dag in 2020 zijn al veel meer groene akkers te zien. Dat toont aan dat het groeiseizoen dit jaar later startte dan in 2020. Verrassend is dat niet, het voorjaar was in 2021 relatief koud.

Wat ook opvalt, is het kleurverschil in IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee. Variaties in diepte, in hoeveelheid sediment en in algengroei kunnen dat kleurverschil verklaren. Dieper water ziet er donkerder uit en water met relatief veel sediment is groenig. De Houtribdijk scheidt het blauwe IJsselmeer van het groene Markermeer.

De grote bossen, bijvoorbeeld de Veluwe, zijn te herkennen als heel donkere vlekken. De stedelijke gebieden zijn grijs. Dat is goed te zien aan bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag en Utrecht.