Gevolgen van een naaktfilmpje in een bovenmodaal horrordorp

Iedereen doet zijn best om perfect te zijn in Posthoorn. De jongeren zuipen, de moeders in het rijkeluisdorp hebben fillerverslavingen, de „vieze vaders” moedigen alles alleen maar aan. „Het is het type perfectie dat je alleen maar kunt erven of faken.”

Het was geen slechte monoloog waarmee Alex Idema het vierde seizoen van het oorspronkelijk als webserie geproduceerde De Slet van 6VWO (AvroTros) begon. Genoeg in elk geval om dóór te kijken naar de dagelijkse serie. Jeugdtelevisie maken is immers een van de dingen waarin Nederland – land van Vermeer, Bergkamp, Theo & Thea – echt goed in is.

Het voelde wel alsof ik als ‘nieuwe’ in een klas werd gestald waar iedereen elkaar kende en al een geschiedenis met elkaar had. Concreter: waarin Sephine, het meisje aan wier bijnaam de serie haar naam ontleent, dood onderaan een uitkijktoren is gevonden. Er ging een naaktfilmpje van haar rond bij de jongens in de klas. Dat zal dus wel zelfmoord na slutshaming zijn geweest. Alleen Alex - die voorloopt op haar leeftijdgenoten in intelligentie en empathie – twijfelt, maar zij is het buitenbeentje van de school. Haar bijnaam is de Posthoornpot en bovendien heeft ze een verleden van psychische instabiliteit. Als enige houdt ze stug vol dat ‘de slet van 6VWO’ helemaal niet zo blij was met die eretitel.

Alex’ vriendin bromt na het bericht over de zelfmoord: „Ik wist niet dat er überhaupt iets in haar hoofd kon omgaan.” Inderdaad gaat het er op dit Athena College niet zachtzinnig aan toe. Als Thomas Hobbes (1588-1679) De Slet van 6VWO had gezien voor hij Leviathan schreef, had hij het leven van de mens in de natuurtoestand („nasty, brutish and short”) nog aanmerkelijk wreder voorgesteld. Kijkend naar het filmpje van de overledene, zeggen de jongens „fokking zonde van die tietjes”, Tussen de meisjes gaat het van „kutwijf” tot „backstabbing BFF”.

Die laatste karakterisering uit de maandagaflevering bleef zo goed hangen dat die mij ook op andere momenten afgelopen week te binnen schoot: in gedachten hoorde ik de leider van een niet nader te noemen politieke partij met boreale inslag een voormalige kompaan al uitmaken voor ‘backstabbing Best Friend Forever’. Ondanks het dikke hout waarvan de Posthoornse VWO’ers hun planken zagen, kost het mij kennelijk moeite om mij los te scheuren van de verwikkelingen in dit bovenmodale horrordorp.

Inmiddels heeft Alex ontdekt dat Sephine kort voor haar dood niet alleen was bij de uitkijktoren; ze raakt er steeds meer van overtuigd dat het meisje is vermoord. De ontroostbare vader van de dode, tandarts van beroep, bedreigt een jongen met zijn boor omdat hij meer wil weten over de wraakporno waar zijn kleine meisje slachtoffer van werd.

Alex’ gegraaf maakt haar nog minder populair bij medeleerlingen en bij haar ouders, die vrezen voor de mentale instabiliteit van hun dochter. De deuren knallen stevig in hun sponningen. Dan is er ook nog een leraar die alle Instagramposts van Sephine likete, waarmee een ernstige beschuldiging in deze kleine gemeenschap op de loer ligt.

Zo stampt De Slet van 6VWO luidruchtig langs de pedagogische piketpaaltjes, maar elke vorm van zijigheid wordt vermeden. Zie bijvoorbeeld de tekst van een meisje dat zich vol overgave toelegt op het faken van perfectie. Boos stamelt ze tegen de ongrijpbare Alex: „Jij bent gewoon te… te… Jij bent gewoon te!” Aan deze serie is ook van alles te – maar zo vlak voor de vakantie is dat beter te verdragen dan het voortdurende ‘te’ en de ‘backstabbing BFF’s’ van de echte wereld.