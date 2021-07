Andorra is geliefd in het Tour-peloton: hoge cols, lage belasting

Het gaat best goed met Robert Gesink, naar omstandigheden. Bij een val in de derde etappe brak hij zijn sleutelbeen en scheurden zijn banden om het gewricht heen, maar hij is geopereerd, goed herstellende en mag sinds vrijdag weer op de weg fietsen. In de Vuelta wil hij er weer staan.

Maar Gesink gaat nog niet terug naar huis, naar het bergdorpje El Tarter in Andorra. Komende zondag trekt het peloton door zijn woonplaats, in de vijftiende etappe naar de hoofdstad Andorra la Vella. Ze suizen praktisch onder zijn balkon door met een kilometer of 80 per uur, vol in de afdaling naar de laatste klim, zegt Gesink vanuit Nederland. „Naar deze etappe keek ik nog het meest uit in deze Tour. Superjammer dat ik daar niet bij kan zijn, daarom blijf ik liever hier.”

Gesink is niet de enige renner voor wie de vijftiende etappe naar bekend gebied voert. Bijna het halve peloton fietst zondag een thuiswedstrijd. De schattingen over het aantal profrenners in het ministaatje in de Pyreneeën lopen uiteen van zestig tot meer dan honderd. Grote namen als wereldkampioen Julian Alaphilippe en groterondewinnaars zoals Simon Yates en Tao Geoghegan Hart wonen er, net als bijna de hele Spaanse Movistar-ploeg. Die verzamelen elke dag om half elf bij een rotonde in de hoofdstad voor een gezamenlijke trainingsrit.

Drie WorldTour-teams

Tien jaar geleden woonden er misschien vijf renners, zegt de Australiër Simon Clarke van het Zuid-Afrikaanse team Qhubeka NextHash. „Toen ik destijds naar Andorra verhuisde was ik de vierde of vijfde renner die er ging wonen. En toen dacht ik al dat ik de boot had gemist, dat ik eerder had moeten verhuizen. Maar nu woont er zo’n beetje het equivalent van drie WorldTour-teams.”

Er is inmiddels veel veranderd, zegt Clarke, die het allemaal van dichtbij meemaakte. „De overheid heeft de potentie van het wielrennen in Andorra gezien.” In het land, dat een oppervlakte heeft van 468 vierkante kilometer en 85.000 inwoners telt, liggen 21 cols en bergpassen die beklommen kunnen worden, variërend in lengte van 6 tot 35 kilometer. De overheid heeft veel van die wegen de laatste jaren fietsvriendelijk gemaakt door fietspaden aan te leggen.

In een enkel geval heeft de overheid zelfs de onverharde weg bergop geasfalteerd, zodat fietsers er tegenop kunnen rijden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Col de Beixalis, de slotklim van de etappe zondag. De weg, waarop de renners 6,4 kilometer moeten klimmen met een stijgingspercentage van 8,5, kreeg in 2015 voor de Vuelta asfalt.

„Dat is wel echt een rotklim”, zegt Koen de Kort, die rijdt voor Trek-Segafredo. Hij woont al vijf jaar in Andorra, en heeft er ook een koffiebar geopend. Net als veel andere renners (zoals Gesink en Yates) woonde hij daarvoor in Girona, de Spaanse stad waar vanuit het ook goed fietsen en klimmen is. „Ik was toe aan iets nieuws, en het klinkt heel simpel, maar ik houd gewoon van de bergen.”

Voor veel renners is het noodzaak op hoogte te wonen, zegt De Kort. „Tegenwoordig moeten we zo vaak op hoogtestage, dat je dan net zo goed de hele tijd op hoogte kunt wonen.” Robert Gesink kan bijvoorbeeld trainingskampen in het begin van het seizoen overslaan, omdat hij op 1.800 meter hoogte woont en vanuit huis kan trainen. „Daardoor kan ik meer dagen bij mijn gezin zijn, dat vind ik fijn”, zegt hij.

Of neem de Brit Simon Yates van Team BikeExchange, de klimmer die in 2018 de Ronde van Spanje won. „Het soort renner als ik, moet veel klimmen. Dat kan hier.”

Een groot voordeel van Andorra, zegt Yates, is dat de lokale bevolking je met rust laat. „Ze vragen niet om selfies of een handtekening, zoals op veel andere plekken in Europa. Ze zeggen ‘hallo’ en dat is het.” Dat veel mensen er goed Engels spreken, is ook prettig. Yates stapte overigens vrijdag af in de Tour na een valpartij.

Het zijn niet alleen de omgeving en de lokale bevolking die de renners aantrekken. „Je kunt wel zeggen dat het er alleen maar mee te maken heeft dat je er mooi kunt fietsen, maar het heeft ook met de lage belastingdruk te maken”, zegt Gesink. In Andorra geldt een maximaal belastingtarief van 10 procent. Bovendien is het leven er beter betaalbaar dan in Monaco, die andere belastinghaven die populair is onder renners omdat er bergen in de buurt zijn.

Het gunstige belastingklimaat trekt niet alleen wielrenners aan, ook veel Spaanse motorcoureurs en internetmiljonairs, waar eerder dit jaar in Spanje veel ophef over ontstond, wonen er. De Kort: „Je komt in Andorra andere mensen tegen dan in Girona, waar alleen de lokale bevolking en wielrenners wonen. Ik heb daardoor meer vrienden buiten de sport gekregen, dat vind ik interessant.”

Voor Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Amerikanen is Andorra dan weer interessant vanwege de regels omtrent een verblijfsvergunning. „Als je bij een Amerikaans of Afrikaans team rijdt zoals ik”, zegt Clarke, „dan is het lastig een verblijfsvergunning in Europa te krijgen. In Andorra ben je niet afhankelijk van of je werkgever uit Europa komt of niet.”

Wielerbubbel

De meeste renners vinden het niet erg dat het steeds drukker is geworden in Andorra. „Ik vind het wel leuk dat mijn collega’s deze kant opkomen”, zegt De Kort, die verwacht dat de drukte de komende jaren alleen maar zal toenemen. Wel hoopt hij dat renners niet alleen om financiële redenen komen. „Het moet niet zo worden dat renners hier verder zo weinig mogelijk zitten. Dan krijg je van die spookwoningen overal.” Op dit moment moet je zes maanden per jaar in Andorra wonen om officieel inwoner genoemd te kunnen worden.

Alleen Yates is er niet blij mee, zegt hij. „Ik was Girona juist ontvlucht omdat het daar te druk werd. Ik wilde ontkomen aan de wielerbubbel”, zegt hij. Buiten wedstrijden om traint Yates graag in zijn eentje, en dat is lastig met zoveel renners om je heen. „Misschien moet ik wel weer gaan verhuizen.”

De kans dat de etappe zondag gewonnen wordt door een thuisrijder, is door het grote aantal Andorrezen in het peloton aanwezig. Al zullen ze ten opzichte van elkaar weinig voordeel hebben van hun parcourskennis. „Het wordt een thuiswedstrijd, maar dat zie ik niet als iets positiefs”, lacht Simon Clarke, die tijdens de etappe ook door zijn woonplaats komt. „Want ik weet hoe zwaar het gaat worden.”

Dertiende etappe ‘Cav’ evenaart record

Mark Cavendish is op gelijke hoogte gekomen met Eddy Merckx. De Britse sprinter won vrijdag in Carcassonnes voor de 34ste keer een etappe in de Ronde van Frankrijk, een evenaring van het record van de vermaarde Belg. Cavendish, die deze Tour al vier ritzeges op zak heeft, was weer de snelste in een massasprint, voor de Deen Michael Mørkøv en de Belg Jasper Philipsen. De Nederlander Danny van Poppel eindigde als vijfde.