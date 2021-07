Even lekker uit de comfortzone in Volendamse klederdracht

Hoe vieren Nederlanders vakantie in eigen land? Op verzoek van NRC brengt deze zomer elke week een fotograaf de vaderlandse vakantie in beeld.

Vakantie! Vrijheid! De grens over! Of niet? Heel wat Nederlanders zijn van plan het er de komende weken op te wagen, maar drie op de tien Nederlanders blijven volgens reiskoepel ANVR dit jaar in eigen land. Mocht Nederland ‘rood kleuren’ op de Europese coronakaart dan kunnen dat er nog weleens veel meer worden.

Wat natuurlijk niet betekent dat er geen vakantie kan worden gevierd. „Het is gek om toerist te zijn in je eigen land, maar wel heel leuk”, zegt Len den Boer (57). „We genieten te weinig van wat we in eigen land hebben.” Len den Boer, mediator van beroep, is de meest rechtse man op het familieportret – inclusief honden – dat de Belgische fotograaf Simon Lenskens schoot bij Fotograaf Zwarthoed in Volendam (bovenste foto). De familie poseert in traditionele Volendamse vissersdracht voor een andere fotograaf, dus niemand kijkt in Lenskens’ camera – op de alerte baby na.

Een zaterdag lang zag Lenskens Nederlanders bezig met „herinneringen maken”, allen naar zijn zeggen in een zonnig vakantiehumeur. Bij Zwarthoed, dat vorig jaar de viering van zijn honderdjarig bestaan in het water zag vallen, werken alleen vrouwen. Simon Lenskens: „Ze kleden én fotograferen mensen in een kwartiertje. Het is een goed geoliede machine.” De buitenlandse klanten zijn nog altijd op één hand te tellen, zegt Lia Zwarthoed, kleindochter van de oprichter. Met busladingen tegelijk lieten zij zich vóór corona vastleggen, vooral Indonesiërs. „Dat zijn de beste klanten.”