Een gedwongen ‘change of scenery’ tijdens de formatie

Herman Wijffels had een idee. Het was rond de jaarwisseling, anderhalve maand na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Na een harde campagne waarin CDA-leider Jan-Peter Balkenende PvdA’er Wouter Bos had verweten een oneerlijke draaikont te zijn, waren juist díé twee partijen tot elkaar veroordeeld. De partijleiders wantrouwden elkaar diep, ook door een mislukte formatiepoging in 2003. Om het dit keer wel te laten slagen, dacht Wijffels, kon een andere omgeving dan het Binnenhof, met overal lekkende medewerkers en naar nieuws speurende journalisten, wel eens goed zijn.

Zo togen de onderhandelaars begin januari naar het koetshuis van een landgoed in het Friese Beetsterzwaag. Later in de formatie zouden ze ook nog een paar dagen op een landgoed in Hollandsche Rading verblijven. Wijffels’ idee werkte: achteraf zou Balkenende zeggen dat op die heidagen de basis was gelegd voor zijn vierde kabinet.

Want een andere omgeving kan helpen om gesprekken vlot te trekken, weten ervaren onderhandelaars. De tafelschikking is anders. De kleding relaxter. De sfeer ontspannener. En als er ook een overnachting is, kan er met een glas in de hand ook op persoonlijk niveau aan vertrouwen gewerkt worden.

Dat wist ook informateur Gerrit Zalm toen hij vier jaar geleden de formatie weghaalde uit de Stadhouderskamer. Een „change of scenery”, zoals VVD-leider Mark Rutte het consequent noemde, kon de formatieonderhandelingen wel eens goed doen. Al wekenlang onderhandelen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie op een bloedheet Binnenhof. Ruimte om even een frisse neus te halen was er niet, de journalisten die wekenlang voor de deur postten zouden hen direct gezien hebben. Dus verhuisden de onderhandelaars een tijdje naar het Johan de Witthuis, even verderop aan de Kneuterdijk. Daar was het frisser en, volgens een aanwezige niet onbelangrijk: in de ruime tuin kon gerookt worden zónder dat journalisten de onderhandelaars zouden zien. De ‘casual’ kleding van de onderhandelaars zorgde voor verdere ontspanning.

Het logement is een warboel van gangetjes, krakende trappenhuizen en kamertjes

De formatie die nu aan de gang is verhuist ook naar een andere plek. Niet omdat informateur Mariëtte Hamer een change of scenery wil, maar noodgedwongen.

Komende week gaan de parlementaire gebouwen aan het Binnenhof op slot voor een grote verbouwing, om pas op z’n vroegst in 2026 heropend te worden. De Kamer verhuist naar het tijdelijke onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg 67 – „B67”, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp, een afkorting die toch vooral doet denken aan een boef uit Bassie en Adriaan. Maar de formatie zal daar niet plaatsvinden. De inhoudelijke onderhandelingen, met de ‘proeve’ die VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag momenteel schrijven als basis, zullen naar verwachting half augustus nog ‘gewoon’ in de Stadhouderskamer beginnen. Als eind augustus het Binnenhof écht dicht gaat, zullen de onderhandelaars uitwijken naar het ‘logement’, een bijgebouw van de Tweede Kamer aan het Plein dat in de achttiende eeuw werd gebouwd als verblijf voor Amsterdamse afgevaardigden in de Staten-Generaal. Dat gebouw, in 2003 opgeknapt, moet zolang de verbouwing van het Binnenhof duurt blijven dienen als formatielocatie. „We kunnen er desnoods vier jaar blijven onderhandelen”, grapt een betrokkene.

Lees ook dit artikel over organisaties en belangenclubs die de informateur vragen om extra geld

Aan de Hofvijver

De Kamer mag dan van het Binnenhof vertrekken, de formatie blijft dus op de plek waar al decennialang kabinetten gesmeed worden. Lange tijd gebeurde dat voornamelijk in het gebouw van de Eerste Kamer, aan de Hofvijver. Soms werd er uitgeweken naar het Catshuis, zoals in 1977. In zijn klassieker Dagboek van een onderhandelaar, vaste kost voor formatievolgers, beschrijft toenmalig PvdA-onderhandelaar Ed van Thijn hoe hij zijn kinderen meenam naar een zondagse onderhandelingsdag: „Al vroeg, althans voor een Pinksterdag, gaan wij en famille op weg naar het Catshuis. Op de koffie. Hajo en Hadassah gaan onder protest mee. Ik had de vorige dag geprobeerd het te verkopen als een ‘uitje’. (...) Maar het Catshuis viel, wat ik ook betoogde, niet te rangschikken onder de categorie ‘leuks’.”

Het Catshuis zit er dit keer niet in: het is geen gebouw van de Tweede Kamer, opdrachtgever van de formatie. Dus moeten de onderhandelaars het doen met een gebouw dat, blijkt tijdens een ontdekkingstocht op de laatste avond voor het zomerreces, even ondoorgrondelijk is als het Binnenhof. Het logement is een warboel van gangetjes, trappenhuizen en kamertjes. Er zijn krakende trappen en achterkamertjes die je moet weten te vinden – of waar je bij toeval op stuit. En er is een ondergrondse uitgang naar de parkeergarage onder het Plein, voor als de onderhandelaars ook dit jaar denken beter af te zijn zonder journalisten en andere pottenkijkers.