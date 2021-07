Een balletje glans

Het ziet er zonnig uit momenteel: coronamaatregelen zijn versoepeld, de economie is niet volledig ingestort, de vaccinatiegraad stijgt gestaag en de activiteiten die weer mogen, kunnen in zomerse warmte uitgevoerd worden. Toch is waakzaamheid geboden. Juist nu.

Als het er ook letterlijk zonnig uitziet, buiten, zijn soms kleine, glimmende insecten te zien die op palen, bijenhotels, muren en zandpaden landen en daar zenuwachtig rondlopen, met hun antennen voortdurend in beweging. Op het eerste gezicht doen ze misschien een beetje denken aan felgekleurde vliegjes. Maar het zijn wespen: goudwespen.

De meeste in Nederland voorkomende goudwespen (Chrysidinae) vind je in de buurt van nesten van andere solitaire wespen en bijen. Die zogeheten gastheren vullen broedcellen in hun nesten met proviand voor hun larven. Dat bestaat voor bijen uit stuifmeel en nectar, en voor wespen uit andere geleedpotigen zoals vliegen, kevers, rupsen en spinnetjes. Eiwitrijk voedsel. Net zo eiwitrijk is het bijen- of wespenei dat bij het proviand wordt gelegd, en de larve die daaruit kruipt om het op te eten.

Deze waardevolle voorraad is waar een goudwesp met haar nerveuze gedrentel en gevlieg naar op zoek is. Heeft ze eenmaal een nest van de gastheer gevonden, dan dringt ze daar naar binnen om er een eitje van zichzelf bij te leggen. Zodra dat eitje uitkomt, zal de larve een maaltijd maken van het ei of de larve van de gastheer, waarna hij zich tegoed doet aan het proviand in de broedcel. Goudwespen zijn dus parasieten. Hun larven groeien op ten koste van het broed van andere soorten. Ze worden ook wel koekoekswespen genoemd, omdat ze – net als de vogel – eieren leggen in andermans nest en de zorg van die ander gebruiken om hun eigen nageslacht groot te brengen.

Zoals gezegd: waakzaamheid is geboden, vooral als het er zonnig uitziet. Terwijl de hardwerkende solitaire bijen en wespen af en aan vliegen om hun toekomstige kroost van voldoende voedsel te voorzien, kan er zomaar een ongenode gast hun nest in kruipen om dat kroost het leven letterlijk onmogelijk te maken. En wordt de goudwesp tijdens haar stiekeme actie betrapt, dan is de gevreesde angel waarmee de gastheren gewapend zijn nagenoeg nutteloos. Ze komen namelijk niet door het bepantserde uitwendige skelet van de insluiper heen.

En daar komt nog een moeilijkheid bij. De achterlijfsegmenten van deze goudwespjes hebben een holle of platte vorm die ze in staat stelt zich helemaal op te rollen, waarbij poten en antennen veilig binnenboord worden gebracht. Ze worden een balletje glans waar een angel of stevig stel kaken geen grip op krijgt.

Met hun oogverblindende schoonheid maken koekoekswespen hun onprettige aard een beetje goed. Het zijn vliegende juweeltjes in allerlei tinten rood, groen en blauw, die een prachtige metallieke schittering vertonen dankzij hun gepantserd uitwendige skelet. Goudwespen zijn een lust voor het oog. Maar net als in de mensenwereld is het zomaar mogelijk dat schijn bedriegt. Waakzaamheid is dus altijd geboden. Het is niet alles goud wat er blinkt.