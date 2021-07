De Vries als columnist

Peter R. de Vries kennen we van allerlei functies, variërend van misdaadreporter tot voetbalmakelaar, maar wat heeft – ik houd op dit moment van schrijven de optimistische tegenwoordige tijd aan – zijn voorkeur? Het antwoord zal verbazen. In het voorwoord van de zevende druk uit 2011 van zijn columnbundel De moord die nooit mag verjaren schrijft hij: „Hoewel ik voor de jongste generatie Nederlanders vooral ‘tv-detective’ ben, beschouw ik mezelf toch in de eerste plaats als schrijver. En ook als ik nog tien jaar op de buis ben, zal dat niet veranderen. Ik ben een schrijvend journalist die toevallig zijn kunstje op tv doet. Zo voel ik dat. Maar een ‘stukkie schrijven’ blijft absoluut het leukste en mooiste journalistieke handwerk, al ben ik de eerste om toe te geven dat fraai ‘beeld’ soms meer zegt dan duizend woorden.”

Genoeg reden om De Vries ook als columnist serieus te nemen. De columns in deze bundel werden alleen in het weekblad Panorama gepubliceerd. Ook al ontpopt De Vries zich in deze ‘stukkies’ niet als een groot stilist, hij weet zoveel wetenswaardigs over zijn ervaringen met de misdaad op te dissen dat je blijft lezen. De bundeling maakt ook veel duidelijk over zijn fascinatie voor de misdaad, die al in zijn jeugd (de moorden op de Kennedy’s en Martin Luther King) begon.

Het gaat hem niet zozeer om de daad zelf, als wel om de psychologische achtergrond ervan. Daarover gaan ook zijn interessantste columns. Er staat in deze bundel uiteraard veel over de Puttense moordzaak en de zaak-Nicky Verstappen, maar liever lees ik De Vries over minder bekende, maar toch bizarre misdrijven.

Het begon al bij zijn eerste moordzaak in 1978 als leerling-journalist van De Telegraaf. In Den Haag waren in vuilniszakken lichaamsdelen gevonden van een 76-jarige weduwe uit Den Haag, een excentrieke, reislustige vrouw. De moordenaar moest wel „een sadistische beroepskiller” zijn, vermoedde De Vries.

Het bleek een teer Indiaas meisje van twintig jaar. De weduwe had haar uit India meegenomen om haar een betere toekomst te geven en haar vervolgens behandeld als een soort huisslavin. Het meisje, dat geen Nederlands sprak, stak haar in een vlaag van woede en radeloosheid dood en sneed het lichaam in stukken om het in vuilniszakken te dumpen; het lijk was voor haar te zwaar om te dragen. „Later heb ik haar nog in de rechtszaal zien zitten: een hulpeloos stukje mens, diep ongelukkig”, schrijft De Vries. De compassie die hij altijd met de slachtoffers toont, heeft hij hier óók met de dader.

Zijn nieuwsgierigheid naar de drijfveren van daders voerde De Vries ook naar „de ezeltjesman uit Harkstede”, een Groninger van het platteland, die veel van ezeltjes hield, maar toch twee gruwelijke lustmoorden op vrouwen had gepleegd. „Ben je van die gevoelens af?” vroeg De Vries hem nadat hij uit de tbs-inrichting was vrijgelaten. „Ja, ik ben die idiote, maffe ideeën kwijt”, antwoordde de ezeltjesman resoluut. De Vries kon niet weten dat de man een jaar daarvoor alweer een straatprostituee had vermoord. Later volgden er nog drie vrouwen.

De psychiaters zaten ernaast, stelt De Vries vast. Ook justitie, politie en rechters falen in zijn ogen nogal eens. Hoe je ook over hem denkt, hij heeft zijn uiterste best gedaan om hun fouten te corrigeren.