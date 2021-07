De vele gezichten van het EK voetbal

Eén Europa

Het EK werd gespeeld in elf Europese steden. In elk land golden andere regels: in de Puskas Arena in Boedapest zaten bij elke wedstrijd ruim 60.000 toeschouwers, Hampden Park in Glasgow, met een capaciteit van bijna 52.000 toeschouwers, was nog niet voor een kwart bezet.

Foto’s Darko Bandic/AP & Andy Buchanan/AFP