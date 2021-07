De crisis in Libanon wordt Europa’s crisis

Libanon staat op instorten. Een gierende inflatie vreet ieders spaargeld op. Medicijnen zijn amper nog te krijgen. Universiteiten hebben hun examenvragen dit jaar kleiner geprint, over twee kolommen in plaats van één, om papier te sparen. Elektriciteit is er hooguit een paar uur per dag. Pompstations hebben geen benzine meer. Burgers clashten deze week met de politie. Veel zicht op een last minute-oplossing is er niet. ’s Lands politieke klasse ziet dit van verre aankomen maar brengt het niet op om meer in het gemeenschappelijk belang te investeren en minder in zichzelf. Sinds de grote explosie in augustus in de haven van Beiroet is de regering demissionair en ruziet men over de vorming van een nieuwe regering die alle politieke en religieuze bloedgroepen tevreden stelt. Zonder nieuwe regering krijgt Libanon geen leningen – niet van het IMF, niet van andere instellingen.

Als de klap komt, en dat kan een kwestie van dagen zijn, moet Europa zich schrap zetten. Veel Libanezen zullen proberen weg te komen, naar Frankrijk en andere Europese landen. Maar Libanon heeft de afgelopen jaren ook anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen, die andermaal een hel moeten ontvluchten. Zo wordt de crisis in Libanon ook Europa’s crisis. Voeg daarbij alle Afghanen die (nu al) vanwege de Amerikaanse uittocht op de loop gaan voor de Taliban, en het probleem is geschetst. Het is onwaarschijnlijk dat we dit beter gaan ‘managen’ dan in 2015, toen twee miljoen mensen in complete chaos Europa binnenwandelden.

Wie wil weten hoe groot die chaos politiek was, en nu weer kan worden, moet het lange essay van Hugo Brady lezen voor de Groupe d’Études Géopolitiques. Brady, adviseur bij het International Centre for Migration in Wenen, werkte in 2015 voor Europees president Donald Tusk en maakte van dichtbij mee hoe alle EU-lidstaten hun eigen belangen najoegen en elkaar de lasten en kosten in de schoenen probeerden te schuiven.

Zuidelijke landen schreeuwden moord en brand omdat vluchtelingen en migranten bij hen binnenkwamen. Toch lieten ze zich niet helpen. Toen ze Europees geld kregen voor opvangcentra en screening van asielzoekers, gebruikten ze dat amper. Dit betekende immers dat zij afgekeurde asielzoekers moesten vasthouden en, erger, terugsturen. Daar hadden ze geen zin in. Het was makkelijker als iedereen gewoon naar Duitsland of Zweden liep.

Noordelijke landen waren even erg: die wilden het probleem in Zuid-Europa houden, ver weg van henzelf. Zij namen minder vluchtelingen uit Griekenland en Italië op dan afgesproken. Ook de Turkije-deal, waarbij Griekenland bootvluchtelingen kon terugsturen naar Turkije (dat in ruil veel Europees geld kreeg, mede dankzij premier Rutte), was hun idee. Griekenland voelde zich gepakt en saboteerde de deal. „Turkije was een betrouwbaarder partner dan Griekenland”, schrijft Brady.

Dat centraal-Europese landen vluchtelingen niet over alle lidstaten wilden herverdelen, is bekend. Minder bekend is dat de Baltische landen er ook geen zin in hadden en zich achter brede Hongaarse ruggen verscholen. Zelfs Angela Merkel had boter op haar hoofd: twee weken na haar uitspraak „Wir schaffen das” gooide Duitsland als eerste de Schengengrenzen dicht. Over één ding was iedereen het wel eens: buitengrenzen moesten dichtgekit worden. Dat doen we nu zo gezwind dat zelfs echte vluchtelingen niet meer binnenkomen.

Dit was niet Europa’s 9/11, schrijft Brady, eerder Hurricane Katrina. De bestaande orde wankelde, maar werd hersteld. Wat burgers het engst vonden, was dat we de controle een poosje kwijt waren. We hadden daar lessen uit moeten trekken door eindelijk een goed, Europees asiel- en immigratiesysteem op te zetten. En door vast geld te geven voor opvang in de regio. Beide hebben we niet gedaan. Iedereen heeft zich ingegraven – in afwachting, zoals Europa vaak doet bij lastige kwesties, van de volgende crisis. De kans dat die uit Libanon komt, wordt met de dag groter.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.

