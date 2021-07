De auto wint het dik van het vliegtuig, deze zomervakantie

Hadden de twee vrienden woensdagavond eindelijk hun vakantie naar Curaçao geboekt, wilde een derde vriend mee. „Hij kreeg plotseling een aanval van fear of missing out”, lacht Jan-Willem Tesselaar, student en bankmedewerker uit Alkmaar. Namens zijn vriend staat hij donderdagochtend bij de lokale vestiging van reisbureau TUI. Want de telefonische helpdesk was onbereikbaar en online lukte het niet om hem aan de reservering toe te voegen.

„We hadden lang gewacht met boeken. Nu zijn we vrij, en gevaccineerd.” De aanbieding naar Curaçao – met Aruba de enige bestemming buiten Europa van TUI – was goed, zegt hij. „Dit is ook een kans om voor het eerst het land van mijn moeder te bezoeken.” Zij kwam op haar achttiende naar Nederland; nu is ze 63.

Aanstaande woensdag, als de drie vertrekken, wordt een ‘piekdag’ op Schiphol. Net als deze zaterdag, de eerste vakantiedag in de regio Noord. De luchthaven rekent op extra drukte in de vertrekhallen. „We houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand”, meldt Schiphol op de site, „maar de kans is groot dat we je vragen iets dichter op elkaar te staan.”

Files naar de Veluwe

Ook op de weg wordt het druk. De ANWB waarschuwde woensdag al voor drukke wegen door de start van de zomervakantie. Lange files naar de Veluwe, de Wadden, de Zeeuwse kust. En veel oponthoud op de bekende Europese vakantieroutes.

Zo lijkt de zomer van 2021 druk te worden als vanouds. Al is veel onzeker: volgende donderdag kleurt de kleurcode voor Nederland mogelijk rood en kunnen landen reisbeperkingen opleggen. Valt dat mee, dan zullen de zaterdagen op de snelweg vermoedelijk ‘zwarter’ zijn dan op het vliegveld. Nederlanders willen dit jaar veel meer met de auto op pad dan voorheen, blijkt uit onderzoeken van onder meer reisbrancheorganisatie ANVR en navigatiebedrijf TomTom. De auto, zeggen vakantiegangers, geeft meer vrijheid en flexibiliteit dan het vliegtuig. Zes op de tien ondervraagden van het Europese onderzoek van TomTom in juni was het eens met de stelling ‘Ik denk dat het veiliger is met de auto te reizen tijdens de pandemie’. Een derde zegt dat het door corona „minder waarschijnlijk” is dat men dit jaar op vakantie gaat.

Vliegopties beperkt

Waar gaan de mensen die weggaan naar toe? Drie op de tien kiezen voor een bestemming in Nederland, aldus ANVR. Twee op de tien gaan naar een buurland. Volgens TomTom gaat 59 procent van de mensen die met de auto gaan naar een bestemming in Nederland, 23 procent naar Duitsland en 18 procent naar Frankrijk. „Autovakanties naar Frankrijk en Duitsland doen het goed”, zegt ook Petra Kok van TUI, de grootste reisorganisatie van Nederland. Vliegen kan slechts naar een klein aantal landen. „Daarvan doen Griekenland, de Balearen en de Antillen het ’t best. Maar we missen hier alle reizen buiten de EU: verre reizen, cruises en een groot vakantieland als Turkije.”

‘Ik blijf liever in mijn eigen land, omdat ik niet weet wat de reisbeperkingen in andere landen zullen zijn.’ Die stelling onderschrijft de helft van de ondervraagden in het TomTom-onderzoek. De onzekerheid valt ook de grote touroperators op. Klantenservices werden de afgelopen weken overspoeld met vragen, zegt Kok (TUI). „Vragen over alle reisvoorwaarden, vaccinaties, testen, inreis-eisen, de coronacheck-app. Die app is alleen een digitaal bewijs van je vaccinaties, tests en of je de ziekte hebt gehad. Het is géén vrijbrief om met je QR-code heel Europa door te reizen. Wij betreuren de onduidelijke communicatie van de overheid hierover.”

Ook Sunweb krijgt veel meer vragen dan in andere jaren. „De wachttijden zijn langer dan gebruikelijk”, zegt Martine Langerak. Het bedrijf heeft de klantenservice (telefoon, e-mail, sociale media) met veertig medewerkers uitgebreid tot honderddertig. Mensen vragen bijvoorbeeld: ‘Kan ik eind augustus naar Kreta?’. Langerak: „Dat is enorm in een glazen bol kijken. Door alle onzekerheid kunnen we mensen niet eerder helpen dan veertien dagen voor vertrek.”

‘Turkije-vakantie verantwoord’

Net als TUI verkoopt Sunweb geen vakanties naar Turkije. Corendon wel, ondanks het ‘oranje’ reisadvies van de Nederlandse overheid. Corendon-directeur Steven van der Heijden zei tegen ANP dat een vakantie aan de Turkse zuid- en westkust verantwoord kan. „De Turkse kusten hadden al lang op geel gestaan als er volgens Europese normen naar was gekeken.”

Schiphol vrijdag. Foto Olivier Middendorp

Vakantiegangers boeken veel later dan voorheen. Het aantal lastminutes is sterk gestegen bij Sunweb. „30 procent meer dan in 2019.” Sunweb zit op 80 procent van de boekingen van voor Covid-19, maar dat betreft alleen piekmaanden juli en augustus.

De ANVR waarschuwde al voor te veel enthousiasme. De organisatie verwacht dat de omzet van het hoogseizoen voor de hele sector (inclusief verrereizenspecialisten die nog niets verkopen) 60 tot 70 procent lager uitvalt dan normaal. Tenminste, zolang Nederlandse toeristen overal welkom blijven, stelde ANVR-voorzitter Frank Oostdam donderdag.

Hij maakt zich grote zorgen om het toenemend aantal besmettingen in Nederland. „Het kan toch niet zo zijn dat door ongewenst gedrag in het uitgaansleven en je niet laten vaccineren of testen, Nederlanders niet meer welkom zijn in andere landen en de reissector daarvan de dupe is?”