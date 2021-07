Cavendish evenaart met 34ste etappezege Tour-record van Merckx

Wielrenner Mark Cavendish heeft met zijn 34ste etappezege in de Tour de France het recordaantal ritzeges van wielericoon Eddy Merckx geëvenaard. De 36-jarige Britse sprinter van Deceuninck - Quick-Step won de sprint in Carcassonne na een rit van 219,9 kilometer, die was gestart in Nîmes. Hij bleef zijn Deense ploeggenoot Michael Mørkøv en de Belg Jasper Philipsen voor.

Cavendish won zijn eerste Tourrit in 2008 in Châteauroux, de aankomstplaats waar hij dit jaar in de zesde etappe zijn 32e ritoverwinning bijschreef. Eerder won hij de vierde etappe in Fougères en daarna de tiende etappe in Valence. Met nog mogelijke sprints in Libourne en Parijs kan de Britse sprinter het record van Merckx nog verbeteren.

De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar.

Drie renners kregen vroeg in de rit de ruimte van de sprintersploegen om te vertrekken. Het waren de Fransman Pierre Latour, de Amerikaan Sean Bennett en de Israëliër Omer Goldstein. Het trio kreeg maximaal ruim vier minuten voorsprong, maar werd met nog 53 kilometer te gaan ingelopen.

Kort daarvoor was er een zware valpartij in het peloton, waarbij zo’n twintig renners naar de grond gingen en sommigen van de weg in de berm belandden. De Duitser Roger Kluge en de Brit Simon Yates moesten door de verwondingen opgeven en Team DSM was met veel renners betrokken, al konden die weer verder. Ook Wout Poels was een van de slachtoffers.

Quentin Pacher probeerde het voorin alleen. De Fransman nam een minuut voorsprong, maar was in zijn eentje niet opgewassen tegen de sprintersploegen. In de rommelige slotkilometers in Carcassonne nam Deceuninck - Quick-Step de regie. Doordat de ploeg een gat liet vallen voor Davide Ballerini werd de concurrentie verrast. Vervolgens lanceerde Mørkøv Cavendish die alleen Philipsen moest zien voor te blijven om de historische zege binnen te slepen. Danny van Poppel finishte nog als vijfde. (ANP)