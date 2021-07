BMW en Volkswagen beboet

De Europese Commissie (EC) heeft de Duitse autobouwers BMW en Volkswagen Groep een boete van 875 miljoen euro opgelegd voor kartelvorming. De autoproducenten, waar ook de merken Mini, Audi en Porsche onder vallen, hebben toegegeven dat ze onderling afspraken hebben gemaakt over de uitstoot van stikstofoxide in nieuwe dieselauto’s. Hoewel er een techniek beschikbaar was om die uitstoot te verminderen, hebben ze die niet volledig benut om niet met elkaar te hoeven concurreren. Dat heeft de EC donderdag bekendgemaakt.

Het is de eerste keer dat de EC technische afspraken rond concurrentie heeft bestraft. Volgens de EC hebben de autofabrikanten in de loop van vijf jaar geregeld technische bijeenkomsten gehad om te praten over de ontwikkeling van de zogeheten selectieve katalytische reductie-technologie (SCR). Door het injecteren van een mengsel (het zogenoemde AdBlue) in de gasuitlaat van dieselauto’s zou de uitstoot van stikstofoxide geëlimineerd worden. De autofabrikanten besloten bewust samen niet meer te doen dan wat wettelijk was vastgelegd. BMW moet respectievelijk 372 miljoen euro boete betalen en Volkswagen Groep (Volkswagen, Audi en Porsche) 502.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, is eveneens schuldig bevonden aan kartelvorming, maar ontloopt een boete – van circa 727 miljoen euro, volgens de EC – omdat het bedrijf in Brussel de afspraken opbiechtte. Volgens de Commissie beschikten Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche over technologie om de schadelijke uitstoot te verminderen tot ver onder de wettelijke grens, maar is dat niet gebeurd. Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging stelt dat het niet te accepteren is als bedrijven op die manier samenspannen. Volgens haar is het „essentieel” dat bedrijven elkaar beconcurreren, en innoveren als het komt op het beheersen van vervuiling door de auto-industrie. Alleen daarmee kan de Europese Unie voldoen aan de doelen om Europa klimaatneutraal te maken in 2050, aldus de Eurocommissaris. „Wij tolereren het niet als bedrijven samenspannen.”

In 2015 kwam de autoindustrie ook al slecht in het nieuws, nadat de Amerikaanse milieudienst EPA de Duitse fabrikant Volkswagen beschuldigde van ernstige fraude met schadelijke stikstofoxiden. Uit onderzoek bleek dat de autoproducenten verscheidene instrumenten en software gebruikten en daarmee de emissiemetingen manipuleerden. De auto's leken zo te voldoen aan Europese vervuilingsnormen, terwijl ze in werkelijkheid tot fors boven de wettelijk toegestane hoeveelheid stikstof uitstootten.

Het schandaal, ook wel bekend als de ‘dieselgate’, breidde zich in de jaren erop uit naar andere grote automerken. Zo deed de Franse justitie invallen bij Renault en PSA. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat Chrysler werd in 2017 beschuldigd van fraude. Het bedrijf betaalde inmiddels circa 800 miljoen euro aan schikkingen en er lopen nog verschillende strafrechtelijke onderzoeken. Tot de recentste invallen horen die van de Duitse politie begin vorig jaar. De politie viel op tien locaties binnen van de Japanse autobouwer Mitsubishi binnen, wederom in verband met gesjoemel met de software. Er is inmiddels voor miljarden euro's aan boetes opgelegd. (NRC)