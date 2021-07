Binnenhof kort ontruimd, man overgoot zichzelf met vloeistof

Het Binnenhof is vrijdag kortstondig ontruimd geweest, nadat een man zich had overgoten met een vloeistof. Hij is inmiddels door hulpdiensten overmeesterd en overgedragen aan hulpverleners. Dat meldt de politie eenheid Den Haag.

Op beelden van het incident is te zien dat een man wordt omringd door politieagenten en door brandweermannen nat gespoten wordt met een brandslang. De man staat in zijn ondergoed. Verschillende media plaatsen beelden van het voorval. Om wat voor vloeistof het gaat is niet bekend.

Het incident vond plaats achter de Ridderzaal. Op dat moment was net de ministerraad afgelopen. Aanwezigen in omringende gebouwen moesten binnenblijven. Om 19.00 uur vanavond is een persconferentie met premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, waarin nieuwe maatregelen worden aangekondigd om grip te hervinden op het coronavirus.