‘Biden zet nog tien Chinese bedrijven op zwarte lijst’

De Amerikaanse regering is van plan tien Chinese bedrijven toe te voegen aan een zwarte lijst vanwege schendingen van de mensenrechten in de noordwestelijke regio Xinjiang. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag op basis van ingewijden. De bedrijven die op de lijst staan kunnen niet zonder vergunning goederen uit de Verenigde Staten ontvangen. Daarnaast is de controle op hun economisch verkeer strenger. Het is niet bekend om welke bedrijven het precies gaat.

Vorige maand heeft het Amerikaanse ministerie voor Handel vijf Chinese bedrijven aan de lijst toegevoegd, na beschuldigingen van Chinese dwangarbeid in de regio Xinjiang. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zijn die organisaties daarvoor verantwoordelijk. Mogelijk maakt het Witte Huis later op vrijdag bekend om welke bedrijven het gaat. Biden weigerde eerder commentaar te geven op het voornemen.

China krijgt al langer internationale kritiek op de behandeling van Oeigoerse minderheden, die in zogeheten ‘heropvoedingskampen’ vastzitten. Daar worden kinderen gescheiden van hun ouders. Amerikaanse en Europese overheden beschouwen de onderdrukking als een vorm van genocide. De kwestie ligt diplomatiek gevoelig. In maart kondigden de Europese Unie, de VS en Canada sancties af tegen China. Het land zelf verwerpt de aantijgingen van genocide en dwangarbeid in Xinjiang.