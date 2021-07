Berrettini klopt Hurkacz in vier sets en bereikt finale Wimbledon

De Italiaan Matteo Berrettini heeft zich verzekerd van een plek in de finale van Wimbledon. De als zevende geplaatste Berrettini versloeg in de halve eindstrijd de Pool Hubert Hurkacz, die in de vorige ronde Roger Federer uitschakelde, in vier sets: 6-3, 6-0, 6-7 (3) en 6-4.

De 25-jarige Berrettini, in aanloop naar Wimbledon al de beste op het grastoernooi van Queen’s, wist zich nooit eerder te plaatsen voor de finale van een grandslamtoernooi. Twee jaar geleden haalde hij de laatste vier op de US Open.

In de finale neemt Berrettini het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen de Servische topfavoriet Novak Djokovic en de Canadees Denis Shapovalov.(ANP)