Artsen zonder Grenzen weg uit Tigray na moord op drie medewerkers

Noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) vertrekt uit de steden Abi Adi, Adigrat en Axum in de Ethiopische deelstaat Tigray. Aanleiding daarvoor is de moord op drie medewerkers. De organisatie stelt de veiligheid in het gebied niet te kunnen garanderen. Twee mannen en één vrouw van de Spaanse tak van de organisatie werden op 24 juni vermoord in het gebied; verdere details zijn onbekend. AzG roept de strijdende partijen in Tigray op een onderzoek te openen naar de moorden. Geen van de groeperingen heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen. De hulporganisatie was sinds 2012 actief in de Ethiopische regio.

Er heerst een hongersnood in het gebied sinds de Tigrese milities vorige week de de hoofdstad Makelle hebben veroverd. Er woedt al maanden een oorlog in de Noord-Oosten van Ethiopië, waar duizenden burgers en een onbekend aantal strijders om het leven zijn gekomen. Eerder was de internationale druk toegenomen op de conflictpartijen om krijgsgevangenen in het gebied humanitair te behandelen. De Verenigde Naties stelden vorige week dat de voedseltekorten in Tigray drastisch achteruit zijn gegaan. Volgens de VN lijden zo’n 400.000 inwoners in de regio honger.

Vorige week trokken de regeringseenheden weg uit de Tigrese hoofdstad Makelle, die werd veroverd door de rebellen. Voor Makelle werd ingenomen, hielden de TDF-rebellen een mars van 75 kilometer. Premier Abiy Ahmed heeft na het verlies van de regionale hoofdstad een eenzijdige humanitaire wapenstilstand afgekondigd. Volgens de premier zijn de militairen elders in het land nodig voor urgentere veiligheidsuitdagingen. Desondanks kwam het in de dagen na het eenzijdige staakt-het-vuren tot confrontaties.

De Tigrese milities hebben de wapenstilstand nooit geaccepteerd of erkend. Een woordvoerder sprak eerder tegen persbureau AP van „een zieke grap”. De rebellen claimen na de regeringsverklaring juist meer gebied te hebben veroverd. Een TFT-commandant zei vrijdag tegen persbureau Reuters open te staan voor onderhandelingen over een wapenstilstand. De rebellen stellen te willen toewerken naar een „politieke oplossing” voor het conflict.