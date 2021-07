Burgemeesters willen ‘radicaal andere aanpak’ drugshandel

Een grote en groeiende groep burgemeesters denkt dat een radicale verandering van het beleid nodig is om de georganiseerde misdaad, die samenhangt met drugshandel, effectief te bestrijden. De eerste stap is de legalisering en regulering van teelt, verkoop en gebruik van cannabis. Dat moet gepaard gaan met een versterking van de strafrechtketen om drugscriminelen effectief te kunnen veroordelen en hun criminele vermogen af te pakken.

Ook moet er meer aandacht komen voor preventie om te voorkomen dat jongeren worden geronseld voor de drugshandel. Voor het succesvol doorbreken van criminele carrières moet de maatschappelijke weerbaarheid van kwetsbare groepen in de samenleving worden versterkt.

Dat vinden de burgemeesters Han van Midden (VVD, Roosendaal), Paul Depla (PvdA, Breda) Koen Schuiling (VVD, Groningen), Hanne van Aart (Loon op Zand), Theo Weterings (Tilburg) en Jan Hamming (Zaanstad). Ze werken aan een manifest om de aanpak van ondermijning in Nederland weer prominent op de agenda te krijgen bij een nieuw kabinet. Volgens de burgemeesters moet het verdienmodel van drugscriminelen worden aangepakt.

Urgentie

De burgemeesters vinden dat de urgentie voor de aanpak van georganiseerde misdaad na de moord in 2019 op advocaat Derk Wiersum langzaam is verdwenen. Het is volgens hen tijd dat de formerende partijen van dit probleem serieus werk maken.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde, maar merken dat het drugsbeleid in Nederland leidt tot grote handhavingsproblemen, waardoor geen capaciteit is voor andere ernstige vormen van criminaliteit als uitbuiting van arbeidsmigranten, mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het gebrek aan handhavingscapaciteit leidt tot verloedering en daarmee weer tot omstandigheden die criminaliteit in de hand werken. De burgemeesters vinden dat deze zichzelf versterkende cirkel moet worden doorbroken.

Een evaluatierapport van een serie proefprojecten die zijn gefinancierd met geld uit het ondermijningsfonds, geld om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, signaleert ook een gebrek aan urgentie bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Volgens Hans Nelen, hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht en een van de auteurs van de evaluatie die in mei is verschenen, staat de strijd tegen georganiseerde internationale drugshandel minder hoog op de beleidsagenda. „Los van de pandemie heeft misdaadbestrijding het afgelegd tegen andere grote beleidsthema’s als zorg, klimaat, onderwijs en economisch herstel”, aldus Nelen. Hij is positief over de geïntegreerde aanpak van ondermijning waarbij lokale overheden naast politie en justitie een belangrijke rol spelen.