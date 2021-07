Zoektocht naar overlevenden ingestort appartementenblok Miami gestaakt

Reddingswerkers zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden tussen het puin van het ingestorte appartementenblok in Miami. Volgens burgemeester Daniella Levine Cava van Miami Dade-County is de hoop opgegeven dat er nog levende personen zullen worden gevonden, melden Amerikaanse media donderdag. De operatie richt zich nu op het vinden en bergen van lichamen van slachtoffers. Er worden nog 86 mensen vermist die zich mogelijk ten tijde van de instorting op 24 juni in het flatgebouw bevonden. Zeker 54 kwamen om bij de ramp.

Eerder deze week lieten de autoriteiten het deel van het flatgebouw dat nog overeind stond gecontroleerd instorten. Gevreesd werd dat een tropische storm anders het gebouw verder zou doen instorten. Met behulp van gecontroleerde explosies hoopten reddingswerkers toegang te krijgen tot voorheen niet begaanbare delen van het complex, waar mogelijk nog overlevenden konden worden getroffen. Deze kans werd overigens elf dagen na de ramp al laag ingeschat.

Brandweercommandant Ray Jadallah zei woensdag in een persconferentie dat reddingswerkers sinds de eerste uren van de reddingsoperatie geen mogelijke tekens van leven meer hebben gevonden, meldt Miami Herald. Door de manier waarop het gebouw is ingestort en het gebrek aan voedsel, water en lucht is de kans op overleving nagenoeg nihil. De operatie gaat nu verder met andere honden, getraind voor het vinden van dodelijke slachtoffers, en zonder sonarapparatuur waarmee overlevenden kunnen worden gevonden. Wel zegt Jadallah „met dezelfde intensiteit” en „voorzichtig” te werk te zullen gaan, zodat de lichamen die nog onder het puin liggen kunnen worden overgedragen aan nabestaanden.