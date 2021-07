7 podcasts voor de kinderen tijdens die lange autorit deze zomer

‘Mam, weet je, die jongen heeft een portemonnee vol oude postzegels gevonden! Ze gaan nu op onderzoek uit, ze willen uitvinden van wie ’t is.” Daarna is het twintig minuten stil op de achterbank van de auto. En als deze aflevering voorbij is en we de volgende opzetten nog eens twintig minuten. Zo karren we soepel naar de Veluwe. Voorin drinken we koffie en praten we bij, achterin wordt aandachtig naar de podcast Sara’s Mysteries geluisterd.

Voor gezinnen met jonge kinderen kunnen podcasts een einde maken aan keet achter in de auto op weg naar de kust, de Ardennen of de lange rit naar een vakantie in Frankrijk. Van tevoren download je de afleveringen en zodra ze achterin spellen als ‘tel tien rode auto’s’ zat zijn, de doosjes rozijnen en Cheez dippers op hebben, is dit je nieuwe troef: een aflevering van Wat Jij Niet Ziet of De Klokhuis Podcast.

Vorige zomer viel er op het gebied van Nederlandstalige podcasts voor kinderen nog weinig te kiezen, dit jaar zijn er meerdere goede luisteropties. Nu de schoolvakanties van start gaan, zetten we de beste op een rij.

Sara’s Mysteries

Op de kamer van de oma van Jynx (10) staat een kluis. „Niemand weet de code”, zegt hij. De sleutel is kwijtgeraakt bij een verhuizing. Jynx zag de kluis voor het eerst toen hij bij zijn oma verstoppertje speelde. De kluis was van oma’s vader, zijn overgrootopa dus. Die heette Jacques en was politieagent. In kinderpodcast Sara’s mysteries gaat theatermaker Sara de Monchy samen met kinderen op zoek naar antwoorden op kwesties die kinderen bezighouden.

Zo heeft Morris (11) diep onder de grond een portemonnee gevonden met een oude postzegelverzameling erin. Samen met Sara probeert hij de eigenaar van de portemonnee op te sporen.

Sara’s Mysteries, acht afleveringen van zo’n 20 minuten.

Wat jij niet ziet

Als Minne op een ochtend wakker wordt en naar beneden loopt, is alles net iets anders dan normaal. Haar ouders smoezen in de keuken, ze mag de televisie niet aanzetten en het is uitgestorven op het anders zo levendige plein in haar buurt. Er is iets heel geks aan de hand, denkt Minne.

In de fictieve serie Wat jij niet ziet gaat ze samen met haar beste vriend, buurjongen Yous, op verkenningstocht. Een spannend verhaal, met aan het einde van elke aflevering een opdracht om zelf op avontuur te gaan: ontdek hoe ver je beste vriend van jou vandaan is, tel het aantal stappen van jouw huis naar zijn huis.

Wat jij niet ziet, vijf afleveringen van zo’n 8 minuten.

De Waanzinnige Podcast

De gemene moord op Muggemietje is het lievelingsboek van Nadine (8) „omdat in het verhaal een woordje op z’n kop staat, de letters kunnen praten en bewegen en het boek kan happen en slaan”. Het is ook grappig, zegt Nadine, „want er staat dat kleine muggen geen worst eten, alleen bloed”.

In De Waanzinnige Podcast vertellen kinderen over hun favoriete boek. Elke aflevering duurt een kleine 10 minuten en is gewijd aan één boek. Met hun aanstekelijke recensies hopen de makers andere kinderen aan het lezen te krijgen.

De podcast is bedacht en gemaakt door Marije Ravelli (tekstschrijver) en Maya Shamir (programmamaker van literaire avonden). Beiden hebben een kind op de basisschool. In de kroeg vroegen ze zich af waarom toch vooral volwassenen kinderboeken recenseren. Nu zijn er drie seizoenen van De Waanzinnige Podcast – de naam is een knipoog naar de populaire kinderboekenserie De Waanzinnige Boomhut. Door het praten heen zijn geinige geluidseffecten gemonteerd.

De Waanzinnige Podcast, 28 afleveringen van zo’n 10 minuten.

De podcast van Het Klokhuis

De wc, de lift, de spiegel, bestek. In de podcast van Het Klokhuis gaat elke aflevering over een uitvinding die de wereld heeft veranderd. De show begint met een raadsel, het antwoord is de uitvinding waar het die aflevering over gaat.

„Mevrouw Janssen gaat uit eten en bestelt bitterballen, een pizzapunt, patat met kippenpoten en als toetje een milkshake met een rietje. Na het eten zit ze behoorlijk vol, maar heeft ze één ding op tafel niet aangeraakt. Wat is dat?” Daarna onderzoeken de twee presentatoren of bestek een onmisbare uitvinding is. Er komt wat geschiedenis voorbij, presentator Bart maakt een geestig liedje: ik ben al dat bestek zo zat / ik wil niet dat / ik steeds weer moet kiezen / waarvoor ik wat dien te gebruiken. / Ik heb mijn buik er vol van / geef mij stokjesssss.

De podcast van Het Klokhuis, negen afleveringen van zo’n 23 minuten.

Kinderpodcast AUDIO 1

In deze wekelijkse show wordt het nieuws besproken. Niet de berichten die het Jeugdjournaal halen, maar geinige, opvallende nieuwtjes van over de hele wereld, te specifiek voor het gewone journaal. „In Colombia zat een kudde geiten vast op een dak. De brandweer moest komen om ze te bevrijden.” En: „Inwoners van een dorp in India zagen iets knalgeels zwemmen. Toen ze dichterbij kwamen, bleek het een albinoschildpad, superzeldzaam.” „Katy Perry en haar man zijn verdrietig, want ze zijn hun hond kwijt. Het stel schijnt een heuse dierendetective te hebben ingeschakeld om het beest, dat Mighty heet, te vinden.”

Er worden ook vragen van luisteraars beantwoord: Bianca (7) uit Almere: „Kun je echt doodgaan aan de kieteldood?” Tom (8) uit Woerden: „Waarom liggen pepernoten in juli al in de supermarkt?” Er is ook een quiz en muziek.

Kinderpodcast AUDIO 1, ruim 45 afleveringen van zo’n 15 minuten

Wat je niet leert

In de ‘grabbelton van jaloezie’ hebben de makers van Wat je niet leert post-its gestopt waarop geschreven staat waar ze jaloers op zijn. „Ik ben jaloers op Josine, die haar spullen heeft gepakt en naar Australië is vertrokken.” En: „Ik ben jaloers op knappe supermodellen.”

De podcast wordt gepresenteerd door Nellie Benner, vooral bekend als een van de presentatoren van Drugslab (BNNVARA), en gaat over dingen die jonge luisteraars niet leren op school of van hun ouders, maar wel willen weten. Thema’s zijn eenzaamheid, ruzie, onbewust racisme. Er valt ook wat te lachen, als in de aflevering over huisgenoten een meisje hysterisch wordt omdat er een vleermuis in de hoek van een kamer hangt en ze bang is dat het beest in haar haren terechtkomt en ze hondsdolheid krijgt.

Wat je niet leert, vijftien afleveringen van zo’n 35 minuten

Worming-up!

Dit goed geschreven en mooi gemaakte hoorspel gaat over een prachtige, stokoude boom: Mama Aisa. Ze zit in de problemen: hoog in de boom wordt er door een specht fel tegen haar bast getikt. En onder de grond vreten schimmels en andere organismen aan haar wortels. Tussendoor luister je ook naar kolonel Veira die met haar mierencolonne op weg is naar een dooie pier in het wormenhotel verderop.

Het scenario is geschreven door kinderboekenschrijver Esther Duysker, die eerder samen met Brian Elstak Trobi schreef en daar een Zilveren penseel voor kreeg. Worming-up is hartverwarmend en grappig, en heel subtiel leer je ook nog wat over symbiose, hoe een composthoop werkt en wie er in de top van de voedselketen staan.

Worming-up!, drie afleveringen van zo’n 15 minuten.