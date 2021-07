Woningen gemiddeld 4 ton, grootste prijsstijging sinds 1995

De gemiddelde verkoopprijs van een woning is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen naar 410.000 euro. Het is voor het eerst dat de grens van de vier ton wordt gepasseerd. De stijging bedraagt bijna 20 procent, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is daarmee de grootste stijging sinds in 1995 de metingen zijn gestart, meldt makelaarsvereniging NVM in de kwartaalcijfers donderdag.

De forse prijsstijging komt volgens de NVM voort uit de verder toegenomen schaarste en het stijgende percentage overbiedingen op woningen. Driekwart van de woningen gaat boven de vraagprijs weg. In het tweede kwartaal zijn ruim 34.000 woningen verkocht, twaalf procent minder dan vorig jaar.

De NVM zegt dat als gevolg van de coronabeperkingen de belangstelling voor het landelijke gebied is toegenomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de stijging van 30 procent van de verkoopprijzen in de regio’s Oost-Friesland, de kop van Overijssel en de stad Groningen. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht stegen de prijzen met ruim 20 procent in vergelijking met een jaar eerder.

