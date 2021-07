Wit-Russische autoriteiten halen nieuwssite Nasha Niva offline

Wit-Russische autoriteiten hebben donderdag de onafhankelijke nieuwssite Nasha Niva offline gehaald na een inval door de politie. Dat meldt het medium op de eigen Facebookpagina. Hoofdredacteur Jagor Martinovitsj zou gearresteerd zijn en is onbereikbaar. Ook met enkele andere medewerkers is het niet mogelijk contact te krijgen. Het Poolse tv-station Belsat meldt dat Nasha Niva ervan wordt beschuldigd stukken met verboden inhoud te hebben gepubliceerd.

De politie doorzocht de redactie en financiële afdeling van Nasha Niva in het kantoor in Minsk, melden journalisten in het Telegram-kanaal van de site. De financiële administratie is volgens Belsat in beslag genomen. Ook zouden invallen hebben plaatsgevonden in de woningen van Martinovitsj en redacteur Andrej Skoerko.

In mei deed de Wit-Russische politie ook al een inval bij de grootste Wit-Russische nieuwssite Tut.by. en tv-zender Belsat zelf. Daarnaast werd de journalist Roman Pratasevitsj, beheerder van het Telegramkanaal Nexta, gearresteerd nadat zijn vlucht van Athene naar Vilnius gedwongen werd te landen in Minsk. Kritische media zijn een voornaam doelwit van president Aleksandr Loekasjenko, die middels boetes, intimidatie en gevangenisstraffen journalisten het zwijgen probeert op te leggen. Volgens de laatste cijfers van de Wit-Russische journalistenvereniging zitten meer dan twintig journalisten achter de tralies in het land.