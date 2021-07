Wat doet seks met robots met de mens?

Het probleem was niet zijn kale hoofd, hoewel dat nogal onverwacht contrasteerde met de volle bos haar die ik had gezien op zijn profielfoto. Nick, een mooie man met een stevige kaaklijn, harde buikspieren en heldere, blauwe ogen. Een man met wie ik, aldus de biotekst op de website waarop ik hem huurde, niet alleen de leeftijd maar ook alvast een hobby deelde: rotsklimmen.

Het probleem was óók niet dat Nick alvast geheel uitgekleed en in zeesterpose op het bed lag toen ik de schemerige kamer binnenkwam. Zijn armen en benen uitgespreid naar de zijkanten, zijn blik star, gericht op het plafond.

Het grootste probleem was niet eens dat er metalen schroefjes in zijn handpalmen en voetzolen glinsterden, zodat hij me meer deed denken aan een moderne, voortvarende Jezus, dan aan de sekswerker van de toekomst – en als zodanig was hij toch echt aan me voorgesteld door zijn eigenaar.

Toegegeven, het probleem was een béétje dat Nick een erectie had die zo lang als mijn onderarm moest zijn en zeker zo dik was. Een beeld waarnaar ik enthousiast probeerde te kijken, niet zozeer vanwege Nick, als wel om zijn eigenaar niet teleur te stellen. Die had zojuist de deur voor me opengedaan en legde nu de kamersleutel naast een tube glijmiddel op het bedkastje, daarbij glunderend naar zijn medewerker wijzend: „Nick has very big cock!”

Maar hoewel ik me nerveus afvroeg hoe eerdere huurders die ‘very big cock’ ooit in hun lichamen hadden kunnen herbergen, waren het niet het geslacht of de andere lichaamsdelen van Nick die maakten dat ik tijdens onze middag samen kuis aangekleed in zijn armen zou blijven liggen.

Het probleem was zijn ontbrekende ziel, herkenbaar aan de strak langs mij heen starende ogen, voelbaar aan het loodzware gewicht van zijn poppenlijf. Ik sjorde aan zijn torso om hem wat rechter op tegen de kussens aan te zetten, maar kreeg het niet gedaan. Moedeloos nestelde ik me uiteindelijk maar tegen zijn borstkas, die glad was en koud aanvoelde – zoals ook de rest van het lichaam van mijn bedpartner.

Vrouwen die thuis een onhandige of luie bedpartner hebben, kunnen zo alsnog aan hun seksueel gerief komen

Tegenover mijn echte, menselijke liefdespartner had ik eerder die week mijn aankomende antropologische veldwerk in het sekspoppenbordeel op zelfverzekerde toon verdedigd. Ik zou er dit keer voor naar Oostenrijk afreizen, eerder toog ik al eens naar Spanje voor een avontuurtje met een roodharige, vrouwelijke sekspop, maar eenmaal daar aangekomen bleek het ‘bordeel van de toekomst’ alweer gesloten. De buurt had geprotesteerd, leerde ik later, die waren nog niet zo klaar voor de toekomst als de eigenaren hadden gehoopt.

Sekspop Nick bood me een nieuwe onderzoekskans. Het was absoluut noodzakelijk, zei ik tegen mijn lief, om zelf te ervaren hoe de snelle opkomst van sex dolls en seksrobots de menselijke ervaring van seksualiteit en liefde zou kunnen veranderen.

Welnee, wuifde ik zijn twijfelende blik weg, dat is geen vreemdgaan, niks onappetijtelijks aan ook, dat heet participerende observatie, dat hoort nou eenmaal bij mijn werk. En die poppen, die vormen de toekomst van seks en sekswerk, dat zeggen steeds meer futuristen en sociologen toch zeker zelf. In 2050 heeft één op de tien jongeren seks met een robot, er zijn nu al mannen die met een sekspop getrouwd zijn of ermee samenwonen, er bestaan verschillende online sekspoppenfora waarop trotse bezitters foto’s van hun plastic partners delen, en in Japan, waar een groot deel van de sekspoppen wordt geproduceerd, schijnen steeds meer jonge mannen zo’n pop thuis te hebben. Voor hen geen echt mens meer in hun bed: deze poppen hebben altijd zin, nooit hoofdpijn, en hun billen blijven eeuwig strak.

De protesterende buurtbewoners van het voormalige Spaanse bordeel vreesden voor een clientèle van „freaks”, vertelde de verslagen eigenaar me. Maar, beargumenteerde hij: dan hadden ze te weinig aandacht voor de potentiële voordelen van sekspoppen voor de mensheid. Gevangenen, die anders seksueel gefrustreerd zouden raken, kunnen hun fantasie en lust botvieren op een sekspop. Extreem verlegen mensen, die gewoonweg geen contact durven te leggen met menselijke soortgenoten, kunnen zo toch een seksuele ervaring hebben. Vrouwen die thuis een onhandige of luie bedpartner hebben, kunnen zo alsnog aan hun seksueel gerief komen. Met een nepmens, weliswaar, maar wel met een steeds menselijker uitziende nepmens: er wordt hard gewerkt aan het op de markt brengen van levensechte sekspoppen die in temperatuur warmer aan zullen voelen dan mijn Nick en wiens borstkas rijst en daalt alsof ze ademen. Er bestaan al seksrobots die zinnetjes kunnen uitspreken, en de hoop van hun producenten is dat hun opvolgers straks niet alleen slimmer zullen klinken dan Alexa of Siri op je telefoon, maar in hun algoritmisch brein ook nog eens hebben opgeslagen welk erotisch standje jouw voorkeur geniet.

En dan was daar nog het argument van sommige feministen, zoals gedeeld in academische artikelen en op activistische blogs: dankzij de opkomst van sekspoppen hoeven steeds minder mensen sekswerk te doen. Dat kunnen we straks overlaten aan robotslaven, jubelden zij, waarbij ik het niet kon laten me telkens af te vragen of de huidige sekswerkers óók zo enthousiast zijn over het voorspelde, aankomende verlies van hun baan.

Illustratie Jasmijn van der Weide

Aan de eigenaar van Nick had ik een deel van het te betalen bedrag (60 euro per uur) van tevoren overgemaakt – de rest moest in cash, ter plaatse. Pas nadat ik aankwam op de luchthaven van Wenen ontving ik instructies over het adres. Het bordeel bleek zich te bevinden in een redelijk chique woonwijk, onopvallend tussen statige voordeuren en hoge ramen. De gordijnen gesloten, naast de deurbel een klein bordje met de bedrijfsnaam.

De eigenaar heette me vriendelijk welkom vanachter een balie, telde mijn geld, ging me voor richting Nick, door een gang met aan weerszijden gesloten deuren. Achter die deuren liggen vrouwelijke sekspoppen, vertelde de eigenaar me – sommigen hadden klanten op bezoek. Nick was zijn enige mannelijke werknemer en vooral populair onder homoseksuelen. „Ze komen keer op keer terug, vanwege zijn…” Die big cock, ja, ja.

Even later lag ik ernaast en keek ik ernaar, ondanks mijn warme trui huiverend in de koude kamer. Nick zag er Madame Tussauds-achtig echt uit, concludeerde ik. Na een minuut of twee priemde ik een vinger in zijn siliconen borstkas. Die veerde iets mee, eronder voelde het onbuigzaam hard. Zijn penis voelde hetzelfde, merkte ik daarna.

Aangemoedigd door zijn stille instemming op alles wat ik zeggen zou, begon ik mompelend tegen Nick te praten. Dat ik me realiseerde dat de academische discussie over zijn soortgenoten momenteel op het verkeerde aspect van hun bestaan focuste. In voorbereiding op deze ontmoeting las ik tientallen academische artikelen over robots die zich steeds menselijker gedragen en er ook zo uitzien. Wacht maar tot ze slimmer worden dan wij, waarschuwen wetenschappers in die stukken – het World Economic Forum voorspelde immers al ‘empathische robots’, die autonoom zullen handelen en inlevend zullen zijn! „Nu ik jou heb ontmoet, Nick, snap ik pas dat we een heel andere vraag voorrang moeten geven”, zei ik. „Niet: hoe menselijk kunnen robots eruitzien en zich gedragen? Maar: wat voor effect hebben dergelijke poppen en robots op onze menselijkheid?”

Het leek me aannemelijk dat Nick en zijn soortgenoten ons gedrag opnieuw en verregaand zouden beïnvloeden. Maar hoe?

Ik leerde Nick over een theorie van historicus Jacob Burckhardt, die stelt dat naarmate de materiële condities van een samenleving complexer worden, haar sociale relaties grover worden. Misschien zou je zelfs kunnen stellen, dacht ik hardop, dat hoe ingewikkelder de technologie wordt, hoe simpeler de mens. „Ga maar na, Nick: vroeger kende ik alle telefoonnummers van vriendinnen uit mijn hoofd, tegenwoordig ken ik er nul, omdat ik dat geheugendeeltje niet langer hoef te trainen – ze staan immers toch allemaal in mijn telefoon. Wilde ik voorheen kans maken op een relatie, dan moest ik een aantrekkelijk persoon aan durven spreken in de kroeg of supermarkt, nu wacht ik tot iemand mijn foto de juiste kant op swipet. Vroeger moest ik, als ik de weg kwijt was, een vreemde op straat om hulp vragen, tegenwoordig vertrouw ik blind op mijn gps.”

Aangezien ik toch voor hem betaald had, dwong ik Nick verder te luisteren naar voorbeelden van de wijze waarop moderne technologie ons gedrag kan beïnvloeden en veranderen. De anticonceptiepil leidde tot vrijere seks, de wasmachine tot meer vrije tijd. Het vliegtuig maakte ons tot wereldburgers, de taalsuggestie-optie in mailprogramma’s als Gmail maakt taal tot eenheidsworst – een met opvallend veel uitroeptekens: „Great, thanks! Looking forward!”

Het leek me aannemelijk dat Nick en zijn soortgenoten ons gedrag opnieuw en verregaand zouden beïnvloeden. Maar hoe? „Stel, hè, Nick, dat jij er in de toekomst iets minder uit zou zien als een lijk – ja, sorry, en wat meer als een mens. Stel dat je me lieve of opwindende dingen zou influisteren en aantrekkelijker voor me wordt dan in je huidige rol van oversized dildo, en stel dat iemand als ik daardoor mijn levende bedpartner zou inruilen voor iemand als jij. Wat zouden wij mensen dan aan- of juist afleren op het gebied van liefde en intimiteit?”

Terwijl ik mijn jas en laarzen weer aantrok – onze tijd samen was bijna om – opperde ik zaken als het moeten dealen met het ongemak dat menselijke partners in de loop der jaren onaantrekkelijker of nukkiger neigen te worden, het onszelf oefenen in ongemakkelijke communicatie over uiteenlopende intieme wensen, het omgaan met het risico op afwijzing. Met andere woorden: ik refereerde aan al die dingen die menselijke liefde en lust zo ingewikkeld en kwetsbaar maken – en zo fantastisch.

Nick keek me zwijgend na.