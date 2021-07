Voortvluchtige crimineel opgepakt in Brazilië

De voortvluchtige Nederlandse crimineel Gerel P. is woensdag in Brazilië aangehouden. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door Surinaamse media. De Nederlandse justitie gaat om zijn uitlevering vragen.

P. is begin dit jaar bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor een dubbele moordpoging bij Noordeloos (Zuid-Holland) in 2016. Na die poging vluchtte hij naar Suriname, waar hij werd aangehouden maar wist te ontsnappen uit de gevangenis. P. gold als vuurwapengevaarlijk en de politie had een beloning van 30.000 euro uitgetrokken voor de gouden tip over zijn verblijfplaats.

P. wordt ook verdacht van het doodschieten van spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015. Justitie vermoedt dat hij toen in opdracht van Ridouan T. werkte, die momenteel terecht staat in het Marengoproces. In de zaak zijn al twee mannen veroordeeld tot celstraffen van 13 en 15 jaar.

Details over de aanhouding van P. zijn niet bekend. Wel is duidelijk dat de Braziliaanse politie ondersteuning heeft gehad van een Nederlands opsporingsteam, zegt de woordvoerder van het OM. Het is niet bekend wanneer P. aan Nederland wordt uitgeleverd. Als hij instemt met de uitlevering kan het snel gaan, zegt de woordvoerder, anders kan het maanden duren.