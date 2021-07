Vier verdachten gedood, twee gearresteerd in verband met moord op president Haïti

De politie in Haïti heeft woensdag vier verdachten doodgeschoten en twee gearresteerd in de nasleep van de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag vermoord in zijn privéwoning. Interim-premier Claude Joseph, die momenteel de uitvoerende macht heeft, riep woensdagavond een vijftien dagen durende noodtoestand uit in het Caribische land.

Met de noodtoestand mag de krijgsmacht overal een huiszoeking doen in hun onderzoek naar de moord op de president. Daarnaast is elke vorm van samenscholing, waaronder demonstreren, verboden en is de persvrijheid beperkt in deze vijftien dagen. De autoriteiten houden meer toezicht op de bevolking en er is ook een avondklok.

Ondertussen, zo klonk het woensdagavond, gaat de jacht door op allen die in verband kunnen worden gebracht met de moord op Moïse (53), wiens vrouw bij de aanval zwaargewond raakte. De politie zou de daders woensdag hebben achtervolgd vanaf het huis van de omgekomen president in de hoofdstad Port-au-Prince, en de weg hebben versperd. Volgens de leidinggevende van de Haïtiaanse politie waren de vier verdachten die daarna bij een schietpartij met de veiligheidstroepen omkwamen, „huurlingen”. Dat idee werd ook door interim-premier Joseph geëchood; hij had het over een groep van „buitenlandse komaf”. De mannen, „getrainde moordenaars”, zouden Spaans en Engels spreken in plaats van de op Haïti meer gangbare talen Franse en Creools.

Moïse was sinds 2017 aan de macht. Het eiland in de Caribische Zee was al langer politiek instabiel. De Dominicaanse Republiek heeft de grenzen met buurland Haïti inmiddels gesloten. Daarnaast riep congreslid Gaddis Corporan woensdag de burgers vlak bij de grens op om een wapen bij zich te dragen, omdat „we niet weten wat er kan gebeuren”.

Lees een analyse over de president: Gedode president van Haïti had vijanden in elke hoek