Vertrek Telenor uit Myanmar tegenslag voor oppositie

Het Noorse telecombedrijf Telenor trekt zich terug uit Myanmar. Het heeft zijn filiaal in het Aziatische land voor ongeveer 89 miljoen euro verkocht aan een Libanese investeerder.

Telenor, met de Noorse staat als grootste aandeelhouder, schreef zijn activiteiten in Myanmar in mei al volledig af, nadat het mobiele datanetwerk door het militaire regime, dat in februari de macht greep, vrijwel volledig was afgesloten.

Telenor, met zo’n 18 miljoen abonnees de op één na grootste provider in Myanmar, zag zijn inkomsten uit het land in de eerste maanden van dit jaar kelderen. De afschrijving ter waarde van ruim 650 miljoen euro bezorgde Telenor in het eerste kwartaal een nettoverlies van ruim 374 miljoen euro.

‘Grote druk van junta’

Het Noorse bedrijf zei toen ondanks de coup en de snel verslechterende mensenrechtensituatie nog vastbesloten te zijn om in Myanmar te blijven.

Maar volgens een persbericht waarin de verkoop wordt aangekondigd, is de situatie in het land sindsdien verder achteruit gegaan, en leidden „recente ontwikkelingen” nu alsnog tot een vertrek. Omwille van de veiligheid van zijn 730 medewerkers in Myanmar wil een woordvoerder van Telenor het besluit niet verder toelichten. Maar volgens Marte Nilsen, onderzoeker van het Peace Research Institute Oslo, stond het bedrijf onder steeds zwaardere druk om persoonsgegevens van zijn gebruikers te verstrekken aan de militaire junta.

Anders dan de lokale providers MPT en MyTel – eigendom van het leger – gold Telenor tot dusverre als een veilig netwerk voor critici van het regime. Het probeerde samenwerking met het leger, dat een grote rol speelt in de Myanmarese economie, te vermijden. Ook verzette het zich tegen internetrestricties. Telenor was steeds transparant over de opgelegde maatregelen, totdat de junta ook dit eerder dit jaar verbood.

Pas in 2014 open internet

Telenor was een van de belangrijkste buitenlandse investeerders in Myanmar, waar het in 2014 actief werd, toen het land voorzichtig begon te democratiseren en zijn economie open stelde. De entree van Telenor en het Qatarese Ooredoo zorgden voor een verlate doorbraak van internet in het tot dan toe nog gesloten land. De prijs van een simkaart voor mobiele data daalde bij de introductie van het Noorse netwerk volgens Bloomberg van 250 naar 1,50 dollar, en het bedrijf beloofde de dekking van zijn mobiele datanetwerk binnen vijf jaar uit te breiden naar 90 procent van het land.

Dat investeren in het mondjesmaat democratiserende Myanmar evenwel niet zonder problemen was, ondervond Telenor al snel. Bijvoorbeeld toen het bij onaangekondigde inspecties ontdekte dat onderaannemers bij de aanleg van het netwerk gebruik maakten van kinderarbeid. Ook werd bij de OECD een klacht tegen het bedrijf ingediend omdat sluipschutters van het Myanmarese leger in 2017 een zendmast van Telenor zouden hebben misbruikt om dorpelingen te beschieten bij etnisch geweld tegen de Rohingya-bevolking in de westelijke staat Rakhine. In Rakhine en ook Chin werd het mobiele internet al eerder veertien maanden afgesloten op last van de autoriteiten.

Blokkade sociale media

Al voor de staatsgreep van februari noemde Telenor 2019-2020 in zijn jaarlijkse rapport over duurzaamheid en mensenrechten het „meest uitdagende jaar tot nu toe”, maar na de machtsovername door de militaire junta verergerde de situatie nog. In een poging de aanhoudende protesten tegen de coup de kop in te drukken, gelastte het regime aanvankelijk de blokkade van sociale media – die belangrijk waren voor de communicatie van activisten – en liet het mobiel dataverkeer vanaf maart helemaal blokkeren. Alleen een beperkt aantal sites, die staan op een door de autoriteiten beheerde witte lijst, is nog toegankelijk.

Of de abonnees van Telenor bij de nieuwe eigenaar M1 – een investeringsfonds opgericht door de Libanese zakenman en oud-premier Najib Mikati en diens broer Taha – beter af zijn, valt te bezien. M1 staat op de zwarte lijst van de Burma Campaign UK, een Britse organisatie die zich met de mensenrechtensituatie in Myanmar bezighoudt, omdat het tot voor kort een grote aandeelhouder was van een bedrijf dat zendmasten bouwt voor het militaire regime. Directeur Mark Farmaner maakt zich daarom zorgen over de overname. „M1 heeft in het verleden laten zien dat het samenwerking met het leger niet schuwt.”

Hij denkt bovendien dat het vertrek van Telenor andere bedrijven ook zal aanmoedigen Myanmar te verlaten. „Maar de mensen in Myanmar willen niet dat buitenlandse bedrijven vertrekken, ze willen dat die geen zaken doen met het militaire regime.” Ook de Nederlandse bedrijven Heineken en Unilever zijn onder meer actief in het Aziatische land.