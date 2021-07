‘Universiteiten doen te weinig aan werkdruk en ongewenst gedrag’

De actieplannen van de veertien universiteiten in Nederland zullen de problemen op het gebied van werkdruk, ongewenst gedrag en discriminatie binnen die instituten niet oplossen. Dat meldt de Inspectie SZW donderdag op basis van onderzoek onder de universiteiten. De aandacht voor werkdruk van het personeel heeft nog niet voldoende effect gehad, is de conclusie. Voor aspecten als ongewenst gedrag en discriminatie is veel minder aandacht.

Veel van de (voorgenomen) maatregelen in de actieplannen van de universiteiten zijn gericht op het individu. Ze pakken daardoor niet de bron aan, is een van de kritiekpunten van de Inspectie. Daardoor wordt er niet op een systematische manier gekeken naar maatregelen die passen bij de oorzaken van de problemen. De inspecteurs concluderen ook dat er te weinig samenwerking is met de medewerkers om te komen tot een goed arbobeleid.

Wat betreft discriminatie op de werkvloer is er volgens de Inspectie te weinig aandacht voor het inventariseren van de arbeidsrisico’s als gevolg van discriminatie. Ook is onduidelijk omschreven wie er verantwoordelijk is voor het aanpakken ervan. De Inspectie heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met de universiteiten en ze opgeroepen om aan de slag te gaan. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil gesprekken met de universiteiten en vakbonden organiseren.