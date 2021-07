Thuiskoks klaar? Pekelen maar

De zomer is eindelijk aangebroken en nu zullen we hem plukken ook. Dit is de eerste aflevering van een serie waarin we elke week iets uit het seizoen gaan inmaken.

We beginnen met heel eenvoudige groentepickles. Ik geef u eerst het recept voor een basispekel. Deze pekel is voldoende om 500 gram tot 1 kilo groente mee in te maken – hoeveel precies hangt af van het volume van de groente. Met dit recept als uitgangspunt kunt u heel gemakkelijk zelf aan de slag met groenten en smaakmakers naar keuze.

Maar ik wil u toch ook twee concrete voorbeelden meegeven: een voor een pickle van koolrabi en een voor een pickle van bloemkoolroosjes. De pickles zijn al na twee à drie dagen op smaak en blijven in een afgesloten pot maanden goed.

Basispekel



Voor 1 liter:

500 ml natuur- of witte wijnazijn;

500 ml water;

4 tl fijn zeezout;

4 el suiker;

1 tl zwarte peperkorrels

Breng alle ingrediënten in een steelpan aan de kook.

Roer om de suiker en het zout te laten oplossen.

Ga verder met onderstaande recepten.

Koolrabipickle met karwij-, mosterd- en korianderzaad



3 grote koolrabi’s, geschild;

2 tl karwijzaad;

2 tl zwart mosterdzaad;

2 tl korianderzaad;

¼ tl chilivlokken

Verder nodig: 1 brandschone weckpot (1.500 ml) of een aantal kleinere glazen potten met schroefdeksel

Snijd de koolrabi in schijven en snijd elke schijf doormidden. Snijd zo’n helft eventueel nog eens doormidden zodat u kwarten overhoudt.

Vul de pot(ten) met de koolrabi en strooi de zaadjes ertussen.

Schenk de hete pekel over de groente, tot de rand van de pot(ten).

Draai de deksel erop en laat afkoelen.

Bloemkoolpickle met venkel-, fenegriek- en nigellazaad



500 g bloemkoolroosjes;

1 tl venkelzaad;

1 tl fenegriekzaad;

1 tl zwart mosterdzaad;

1 tl nigellazaad Verder nodig: 1 brandschone weckpot (1.500 ml) of een aantal kleinere glazen potten met schroefdeksel

Stop de bloemkoolroosjes in de pot(ten) en strooi de zaadjes ertussen.

Schenk de hete pekel over de groente, tot de rand van de pot(ten). Draai de deksel erop en laat afkoelen.