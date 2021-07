Tennisser Pliskova in finale op Wimbledon tegen Barty

De Tsjechische tennisser Karolina Pliskova heeft zich geplaatst voor de finale op Wimbledon. De nummer acht van de plaatsingslijst schakelde de als tweede gerangschikte Arina Sabalenka uit Wit-Rusland uit. Ze won de partij met 5-7, 6-4, 6-4.

De 29-jarige Pliskova kwam tot donderdag bij het grandslamtoernooi in Londen nooit verder dan de vierde ronde. In 2016 haalde ze de finale van de US Open, die ze toen verloor van de Duitse Angelique Kerber. Ze besliste de wedstrijd tegen Sabalenka met een ace.

Op Wimbledon treft ze in de eindstrijd de Australische Ashleigh Barty, die Kerber met 6-3, 7-6 (3) versloeg. (ANP)