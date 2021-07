Stemgerechtigde leeftijd voor Senaatsverkiezingen Italië verlaagd: van 25 naar 18 jaar

De gerechtigde kiesleeftijd voor de Italiaanse senaat wordt verlaagd van 25 naar 18 jaar en ouder. Het Italiaanse parlement heeft donderdag met een grote meerderheid ingestemd met de daarvoor benodigde wetswijziging, melden Italiaanse media. Voor het Huis van Afgevaardigden lag de kiesleeftijd al op achttien jaar en ouder.

Mochten er geen vervroegde verkiezingen komen, dan kunnen Italiaanse achttienplussers in 2023 voor het eerst stemmen voor de Senaat. Volgens experts zorgde het verschil in kiesleeftijd voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden er soms voor dat er verschillende meerderheden ontstonden in het parlement, schrijft persbureau Reuters. Hierdoor zou de politieke instabiliteit in Italië worden vergroot.

Tijdens de verkiezingen in 2023 zullen ook veel minder parlementsleden worden verkozen dan nu in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zetelen. In 2019 nam het Italiaanse parlement een voorstel aan waarmee het aantal parlementsleden met een derde wordt teruggebracht, van 945 Kamerleden en senatoren naar 600. Dit zou moeten leiden tot efficiëntere besluitvorming en levert bovendien een kostenbesparing op.