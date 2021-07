Scoppia scoppia mi sco: Popster en icoon seksuele revolutie Raffaella Carrà overleden

De Italiaanse zangeres Raffaella Carrà, bekend van de hit ‘A far l’amore comincia tu’, waarin vrouwen opgeroepen wordt het initiatief tot seks te nemen, is begin deze week overleden op 78-jarige leeftijd. Ze wordt donderdag 9 juli in Rome begraven.

Ze was niet alleen in Italië een bekende tv-persoonlijkheid. De zangeres, danseres en actrice werd een internationale pop- en tv-ster in de jaren zeventig. Ze werd in katholiek Italië, maar ook in Spanje en daarbuiten een symbool van seksuele bevrijding vanwege de nadruk die ze in haar liedjes legde op zelfbeschikking van de vrouw. En de voor die tijd gewaagde kleding waarin ze sensueel danste op tv. Het Vaticaan protesteerde omdat ze de eerste vrouw was die haar navel op de Italiaanse publieke omroep toonde.

De Britse krant The Guardian noemde Carrà een voorloper van onder meer Madonna en The Spice Girls. „Ik denk dat Raffaella Carrà meer gedaan heeft voor de bevrijding van de vrouw dan menig feminist” zei Francesco Vezzoli , de curator van een expositie over Italiaanse tv in de jaren 70 in de Fondazione Prada in Milaan in 2017. In datzelfde jaar kreeg ze ook in Madrid de World Pride Award als gay-icoon, omdat ze het openlijk opnam voor homoseksuelen. De Italiaanse premier Mario Draghi roemde haar na haar dood als iemand die met haar lach en generositeit „de naam van Italië over de hele wereld bekend maakte”.

Actrice naast Frank Sinatra

Carrà, geboren in 1943 geboren als Raffaella Pelloni, was aanvankelijk actrice in de jaren zestig, onder meer met Frank Sinatra in de Tweede-Wereldoorlogfilm Von Ryan’s Express. Maar haar grote succes kwam als zangeres en danseres in de jaren zeventig, met onder meer ‘Tuca Tuca’ en haar grootste internationale hit ‘A far l’amor comincia tu’, met de meezingrefrein regels ‘Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor’: je doet mijn hart sneller kloppen, barsten. Dat nummer is ook in de Oscarwinnende film La Grande Belleza van Paolo Sorrentino uit 2013 te horen. En in Nederland bewerkte cabaretier Richard Groenendijk het nummer in 2020 tot de satirische coronahit ‘Tebbie nou op je muil’, met regels als ‘En me tante Sjaan uit Cuijk, die leg in Dijkzigt op d’r buik’. Arnon Grunberg toonde de clip van ‘A far l’amore comincia tu’ in het tv-programma Zomergasten in 1997 als een van zijn favoriete liedjes.