Scheidsrechter Björn Kuipers fluit finale EK voetbal

Scheidsrechter Björn Kuipers fluit zondag de finale van het EK voetbal in Londen, tussen Engeland en Italië. Dat heeft de UEFA donderdag bekendgemaakt. Hij is daarmee de eerste Nederlander ooit die de finale van een EK zal leiden.

Met de uitschakeling van Oranje in de achtste finale nam de kans sterk toe dat een Nederlandse scheidsrechter verderop in het toernooi in actie zou komen. Zo kreeg Danny Makkelie de halve finale tussen Denemarken en Engeland toebedeeld. Kuipers wordt tijdens de finale bijgestaan door zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel. De Spanjaard Carlos Del Cerro Grande is de vierde official. De aftrap is zondag om 21.00 uur in het Wembley-stadion in Londen.

De finale is het vierde duel van Kuipers en zijn team tijdens het EK. Eerder stond de kwartfinale Tsjechië - Denemarken onder hun leiding en de groepsduels Denemarken - België en Slowakije - Spanje. De finale is de grootste wedstrijd in de carrière van Kuipers, naast de finale van de Champions League in 2014.