‘Een camping was destijds revolutionair, het was pionieren’

Hij zou zomaar eens de oudste ‘bewoner’ van Camping Samoza kunnen zijn, denkt Henk de Bordes (75, Zwolle). Het staat in elk geval vast dat hij er al héél lang komt. Zijn ouders namen hem voor het eerst mee toen hij twee jaar oud was en sindsdien is hij hier elk jaar geweest. „Eerst in tentjes, daarna bouwde mijn vader een luifel voor óver de tenten, en na een paar jaar heeft hij thuis op zolder een houten zomerhuisje gemaakt”, vertelt hij. Ze hadden „natuurlijk” geen auto, dus dat huisje werd in delen door vervoersbedrijf Van Gend & Loos naar de camping vervoerd, waar het in elkaar werd gezet. „Dak erop, toen stond het.”

De Bordes heeft ook op de camping gewerkt, van zijn twaalfde tot zijn zeventiende. Hij herinnert zich dat hij met een groepje jongens een podium moest opbouwen, in de oude kantine op de heuvel, voor een optreden van Adèle Bloemendaal. „Goed hadden we het niet gedaan, ze zakte er zo doorheen.”

Naast zulke klusjes was het ook zijn taak om de jongens en de meisjes, die na elf uur ’s avonds op verschillende terreinen verbleven, uit elkaar te houden. „Dat lukte niet altijd.” Nu kun je je dat niet meer voorstellen, zegt hij – de tijd én de camping zijn nogal veranderd.

„Een camping was in die tijd revolutionair, het was de eerste camping van Nederland, het was pionieren”, zegt hij. Er was geen stromend water, geen riolering, en er stonden houten huisjes met gaten in de grond als toiletten. „Drie meter diep moesten we daarvoor graven, door een halve meter donkere aarde, grind en uiteindelijk zand.” Eén keer hebben ze zo’n houten hokje opgetild om te verplaatsen, terwijl de vader van Tineke er nog in zat. Tineke (73), zijn vrouw, lacht om het verhaal. Ze hebben elkaar op de camping ontmoet.

„Ik zag hem in de Jeep rijden”, zegt Tineke. Hij haalde het vuilnis op bij de 44 huisjes die er toen stonden. „Wat een leuke jongen, dacht ik.” Die avond raakten ze in de kantine met elkaar aan de praat, waarna ze samen naar de zandvlakte zijn gelopen. „Ik was pas 15 jaar oud, dus mijn familie was vreselijk ongerust toen ik om elf uur ’s avonds thuiskwam. ‘Waar was je?’, zeiden ze.” Ze gniffelt bij de herinnering. „We hebben écht alleen maar zitten praten.”