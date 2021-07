Remkes stelt ultimatum: ‘Voordat ik hier weg ben is de man verhuisd, of er gebeurt iets anders’

Waarnemend gouverneur in Limburg Johan Remkes heeft de burgemeester van Echt-Susteren, de CDA’er Jos Hessels, de wacht aangezegd. Hessels moet op korte termijn naar Echt-Susteren verhuizen, anders volgens maatregelen.

Hessels blijkt al bijna tien jaar de Gemeentewet te overtreden. Volgens de wet moet een burgemeester wonen in de plaats waar hij of zij burgemeester is. Hessels is in 2012 benoemd, maar woont nog steeds in Montfort.

Remkes zei tegen NRC: „Ik heb met deze burgemeester inmiddels een stevig gesprek gehad. Daarover heb ik aan de minister gerapporteerd.”

In april kreeg Remkes van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) de opdracht ‘schoon schip’ te maken in bestuurlijk Limburg. Dat gebeurde nadat het voltallige provinciebestuur was opgestapt vanwege integriteitsaffaires.

Opdracht van Ollongren

Ollongren blijkt al in het voorjaar van 2019 de voorganger van Remkes, de CDA’er Theo Bovens, per brief te hebben opgedragen om in te grijpen. Hessels, die gepromoveerd is op de Gemeentewet, diende zo spoedig mogelijk naar zijn eigen gemeente te verhuizen. Zou hij dat niet doen, dan overwoog Ollongren de burgemeester voor te dragen voor ontslag, schreef ze aan Bovens. Die sprak met Hessels, maar tot een verhuizing kwam het niet.

Remkes pakte de kwestie snel op, en sprak Hessels begin juli op het provinciehuis. Remkes: „Het is hoogst onbevredigend dat dit al zo lang loopt, ondanks de brief van de minister. Ook Bovens heeft gesprekken gehad, maar in de praktijk bleek het lastig om maatregelen te treffen, ook al omdat de gemeenteraad het maar allemaal accepteert.”

Volgens Remkes is de wet helder: lokale bestuurders horen in de lokale gemeenschap te wonen. „Dat is precies de reden waarom ik heb ingegrepen. Voordat ik hier weg ben is de man verhuisd, of er gebeurt iets anders.”

Hessels laat weten maandag een huis te gaan kopen in zijn gemeente. „Het heeft lang geduurd maar dat was al die tijd met instemming van de raad en Bovens.”