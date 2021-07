Plan Feyenoord City gaat beslissende fase in

Over zes maanden moet de voorbereiding voor het nieuwe Feyenoord-stadion (kosten 441 miljoen euro) helemaal klaar zijn. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad (34 van de 41 raadsleden) stemde donderdag in met een deadline van 31 december 2021, zoals verwacht. Dat betekent dat de financiering, het bouwcontract en de businesscase voor het eind van dit jaar rond moeten zijn.

Coalitiepartijen VVD, D66 en CDA plus oppositiepartij Denk blijven pragmatisch over deze deadline. Mocht het stadionplan eind dit jaar aan bijna alle gemeentelijke voorwaarden voldoen, dan willen zij het opnieuw beoordelen. Maar coalitiepartijen PvdA en GroenLinks plus oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, die het amendement met de termijn van zes maanden gezamenlijk hadden opgesteld, spraken in het raadsdebat wél van een „harde deadline”.

Een verspreking van Robert Simons van Leefbaar toonde het politieke dilemma: „Is het in december niet rond, of geen enkel uitzicht... of gewoon niet rond, dan is het einde oefening”, zei Simons. „Daar kunt u ons aan houden.”

Investerende supporters

Het nieuwe stadion aan de Maas (63.000 zitplaatsen) moet zowel het stadionbedrijf als de voetbalclub meer geld opleveren. Rotterdam-Zuid gaat profiteren van de omringende gebiedsontwikkeling met 3.700 woningen, is het idee. De gemeente Rotterdam besteedt daarom ongeveer 190 miljoen euro aan het project, waarvan 40 miljoen euro in aandelen in het stadion.

Maar inmiddels is het plan voor Feyenoord City (2016) zo’n twee jaar vertraagd, met name omdat de financiering lastig blijkt. Met het raadsbesluit moet er binnen een half jaar dekking komen voor het resterende tekort van 40 miljoen euro. Verder duurt het sluiten van een aanneemcontract langer dan verwacht wegens de stijgende bouwkosten door de coronacrisis.

De investeerdersgroep Vrienden aan de Maas zoekt nog naar 10 miljoen euro voor het stadion. Voor de resterende 30 miljoen euro wordt gedacht aan investerende supporters en een tijdelijk overbruggingskrediet, maar details ontbreken nog. Eind dit jaar „moet er comfort of zekerheid zijn dat die 30 miljoen niet kwestieus is of een gat zou kunnen laten vallen”, zei D66-wethouder Arjan van Gils (majeure projecten).

Een ja of niet?

Het politieke besluit kan gezien worden als een positief signaal voor de geldschieters. Al legden verschillende fracties het amendement anders uit. Mede-initiatiefnemer Jeroen Postma zei duidelijk: „GroenLinks geeft géén groen licht. Géén financial commitment. Geen ja onder voorwaarden.” Christine Eskes van mede-coalitiepartij CDA noemde het „een ja met een aantal opschortende voorwaarden.”

Feyenoord heeft zich nog niet publiekelijk uitgelaten over de haalbaarheid van de nieuwe deadline. „Heel oneerbiedig, ze moeten wel”, zei wethouder Van Gils daarover. „Ook daar speelt: hoelang kun je zowel financiers als andere investeerders aan je binden als die duidelijkheid te lang uitblijft. Het zal passen en meten worden om het allemaal voor elkaar te krijgen.”

„Uiteraard gaat de club er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen”, reageert de woordvoerder van Feyenoord donderdagavond telefonisch na de stemming. „Wij snappen dit signaal van de gemeenteraad. 100 procent zekerheid kunnen we nu niet geven. Maar wij willen zelf ook voor eind december klaar zijn, en hebben het liefst één beslismoment waarop alle punten uitgezocht en uitgewerkt zijn.”

Mocht dit plan voor een nieuw Feyenoord-stadion, het derde inmiddels, ook niet haalbaar blijken, dan moet er een andere gebiedsontwikkeling komen, zei wethouder Bas Kurvers (Wonen, VVD). Het opstellen van een nieuw masterplan en bestemmingsplan zal ongeveer drie jaar kosten, schatte hij in. Daarbij moet er dan een oplossing komen voor de gemaakte investeringskosten; zowel het stadionbedrijf als de voetbalclub hebben financiële problemen.