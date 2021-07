Ontwikkelaar van prenatale test werkt samen met het Chinese leger

Het Chinese biotechbedrijf BGI, dat in minstens 52 landen prenatale tests verkoopt, blijkt samen te werken met het Chinese Volksbevrijdingsleger. Het bedrijf verzamelt op grote schaal genetische data die voortkomen uit deze tests en zegt die gegevens – onder bepaalde omstandigheden – te kunnen delen met de Chinese overheid. Dat blijkt uit onderzoek dat persbureau Reuters woensdag publiceerde.

BGI, gevestigd in Shenzhen, is het grootste Chinese bedrijf op dit terrein. Sinds 2013 verkoopt het op de internationale markt NIFTY-tests, waarmee op basis van een bloedmonster van een zwangere vrouw de kans op sommige genetische afwijkingen, waaronder het downsyndroom, bij de foetus kan worden ingeschat. Dit soort NIPT-testen (niet-invasieve prenatale test) is sinds enkele jaren voor alle zwangere vrouwen in Nederland beschikbaar en geeft een betrouwbaarder inschatting van het risico op afwijkingen dan de al langer gangbare combinatietest.

Volgens Reuters werden wereldwijd ruim acht miljoen NIFTY-tests afgenomen en worden de tests in dertien landen van de Europese Unie verkocht. Het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag zegt desgevraagd dat de test niet in Nederland wordt gebruikt.

Genetische kenmerken Oeigoeren

Uit openbare documenten wist Reuters op te maken dat BGI sinds 2010 samenwerkt met het Algemene Ziekenhuis van het Volksbevrijdingsleger in Beijing en een militaire medische universiteit in Chongqing in een onderzoek naar de test. Een jaar later werden bij deze instituten klinische tests gedaan om NIFTY te verbeteren. Uit een studie die BGI in 2018 publiceerde, wordt volgens Reuters duidelijk dat NIFTY-data werden gebruikt voor onderzoek naar genetische kenmerken van Tibetanen en Oeigoeren, en naar virussen en mentale ziektes.

Vergelijkbare, niet-Chinese ondernemingen gebruiken ook genetische data voor onderzoek en Reuters vond geen aanwijzingen dat BGI privacyregels heeft geschonden. Het bedrijf zegt toestemming van klanten te hebben voor het anonieme gebruik van hun data en de gegevens en bloedmonsters van buitenlandse klanten na vijf jaar te vernietigen.

In BGI’s privacybeleid staat echter dat data met de Chinese overheid gedeeld kunnen worden als dat „van direct belang is voor de nationale veiligheid of nationale defensieveiligheid”. BGI zegt dat dit nog niet aan de orde is geweest. China kent sinds 2017 wetgeving die bedrijven verplicht informatie te delen als de overheid dat om veiligheidsredenen nodig acht. BGI beschikt naast genetische informatie uit de voor de NIFTY-tests afgenomen bloedmonsters ook over persoonsgegevens, zoals het geslacht van het kind en het land van herkomst.

Niet op de hoogte

Vier niet-Chinese gebruikers van de test verklaarden tegen Reuters dat zij er niet van op de hoogte waren dat hun gegevens en die van hun ongeboren kind in China zouden worden opgeslagen.

BGI kwam vorig jaar in het nieuws toen het miljoenen coronatests en tientallen laboratoria voor genetische sequentie van het coronavirus aan andere landen doneerde. Volgens de Verenigde Staten helpen de ontvangende landen China zo aan grote hoeveelheden internationaal genetisch materiaal. BGI ontkent dit.

