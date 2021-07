Micha Wertheim met online voorstelling in selectie Theaterfestival

De voorstelling Niemand anders van cabaretier Micha Wertheim is door de Toneeljury geselecteerd voor het Nederlands Theater Festival. De keuze is opmerkelijk, niet zozeer omdat Wertheim cabaretier is, alswel omdat de voorstelling alleen online te zien was en niet in de theaters.

Niemand anders is één van de acht voorstellingen die de Toneeljury, onder leiding van Hadassah de Boer, koos als beste van het afgelopen theaterseizoen, dat de jury typeert als „een chaotisch en grillig seizoen, waarin ondanks alle beperkingen veel te beleven viel”.

De keuze voor Niemand anders is niet per se een keuze voor het cabaretgenre van de Toneeljury. Eerder kun je zeggen dat Wertheim zich beweegt op het snijvlak van cabaret en theater. Enkele jaren geleden, toen hij theatergeschiedenis schreef met de voorstelling Ergens anders (waarbij hij onaangekondigd niet opkwam), werd hij opvallend genoeg nog genegeerd door de Toneeljury. Wel was hij al eens eerder te zien op Het Theaterfestival, met een cabaretshow, in het bijprogramma.

Het afgelopen seizoen bood slechts een fractie van het gebruikelijke theateraanbod op de podia, terwijl er wel veelvuldig van livestreams online te genieten was. De jury schaart zich onder de criticasters die livestreams afwijzen. Want „de essentie van de podiumkunsten bestaat uit de live interactie in een gedeelde theatrale ruimte”. Desondanks zegt de jury niet om de vele inventieve online theaterproducties heen te kunnen – al zijn behalve Niemand anders geen van die producties geselecteerd.

Steun

Zowel Orkater als Frascati Producties kunnen er trots op zijn dat ze met twee voorstellingen zijn uitverkoren. Van beide organisaties hing vorig jaar het voortbestaan nog even aan een zijden draadje, nadat hen in eerste instantie nieuwe subsidie was ontzegd. Die subsidie kwam later alsnog los, na protesten. De eervolle selectie mag ook gelden als een steun in de rug.

Van Laura H. van Toneelgroep Oostpool werden vorige week al de twee alternerende hoofdrolspeelsters genomineerd voor een Theo d’Or: Charlie Chan Dagelet en Jade Olieberg. Ook acteur Emmanuel Ohene Boafo, die de nu geselecteerde, Engelstalige monoloog Sea Wall speelt, werd zelf al genomineerd voor de Louis d’Or.

Van twee andere geselecteerde voorstellingen werden bijrolspelers genomineerd: Dionne Verwey in De Gliphoeve en Jaap Spijkers en Musia Mwankumi uit De zaak Shell.

Bevreemdend aan de keuze voor de voorstelling De Gliphoeve van Orkater en Bijlmer Parktheater, in regie van Geert Lageveen, is dat de voorstelling officieel nog in première moet gaan. Verwarrend is ook de mededeling dat voorstellingen die „hoge ogen gooiden” een te „beperkte speelperiode” hadden en „door te weinig leden werden gezien om meegewogen te worden”, met de belofte dat ze in de toekomst, bij „een volwaardige tournee’ alsnog in aanmerking komen.

Nederlands Theater Festival, van 2 tot en met 12 september op diverse locaties in Amsterdam. Inlichtingen: tf.nl



Selectie Theaterfestival met juryrapport:

De Gliphoeve (Orkater, Bijlmer Parktheater, regie Geert Lageveen) „De Gliphoeve is een relevant en muzikaal familieverhaal over de kloof tussen zwarte en witte mensen in Nederland. Mede door de grote rol van de verrassende muziek vinden de spelers een fijne balans tussen verdriet en humor. Boven alles is De Gliphoeve een gulle viering van saamhorigheid.”

Laura H. (Toneelgroep Oostpool, regie Nina Spijkers) „Met Laura H. prikkelt Toneelgroep Oostpool de toeschouwer tot denken over onze hang naar waarheid en objectiviteit. Nina Spijkers biedt in haar regie alle ruimte om de tegenstrijdigheden die in Laura’s karakter besloten liggen, tentoon te spreiden. Dat gebeurt in snedige dialogen en onverwacht verstilde, fysieke scènes.”

Niemand anders (Micha Wertheim, regie Gijsbert van der Wal) „In zijn ontregelende voorstelling Niemand anders onderzoekt Micha Wertheim de grote thema’s van deze coronatijd, waarin we allen op zoek moesten naar nieuwe manieren van connectie met de ander. De slimme en zeer verrassende inzet van deze digitale arena legt de hardnekkigheid waarmee je als toeschouwer op zoek bent naar een gedeelde ervaring aan de dag.”

Niet de vaders (Theatergezelschap Minoux) „Met een ontwapenende kwetsbaarheid gebruiken Eelco Smits en Minou Bosua de theatervloer om elkaar en zichzelf te bevragen over hun ervaringen met (onconventioneel) ouderschap. Dat doen ze ongegeneerd spontaan (Bosua), twijfelend bedachtzaam (Smits) en vooral zeer integer en respectvol (beiden).”

Mount average (Julian Hetzel, Campo / Frascati Producties) „Met Mount Average neemt Julian Hetzel de relatie tussen macht en kunst onder de loep. Zoals vaak in zijn oeuvre forceert hij de toeschouwer in een medeplichtige positie en laat het publiek daarop reflecteren. Resultaat is een ambigue en poëtische denkoefening vol actuele aanknopingspunten.”

Real boys (More Dogs, Orkater / De Nieuwkomers) „Real Boys is een oprechte poging om te onderzoeken of het mogelijk is om te ontsnappen aan de kunstmatigheid van het bestaan. De collectiefleden maken indruk met hun frisse spel, de strakke choreografie en de enorme muzikaliteit die ze aan de dag leggen.”

Sea Wall (Het Nationale Theater, regie Erik Whien) „In Sea Wall maakt acteur Emmanuel Ohene Boafo een onpeilbaar verdriet invoelbaar. Hij speelt een man die door een wrede speling van het lot zijn dochter verliest. Sea Wall slaat diepe wonden maar blijft hints van hoop en liefde vinden.”

De Zaak Shell (Anoek Nuyens, Rebekka de Wit, Frascati Producties / De Nwe Tijd) „De voorstelling is retorisch ijzersterk, maar verliest – mede door het uitmuntende spel – geen moment de menselijke maat uit het oog. De makers laten zien dat de klimaatcrisis vooral een verantwoordelijkheidscrisis is.”

