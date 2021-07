‘Marengo-verdachte Saïd R. mag uitgeleverd worden aan Nederland’

Saïd R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, mag uitgeleverd worden aan Nederland. Volgens De Telegraaf heeft het hooggerechtshof in Colombia dat bepaald. R. wordt gezien als de rechterhand van Ridouan Taghi en zou betrokken zijn geweest bij meerdere moorden.

R. was een van Nederland’s meest gezochte criminelen toen hij in februari 2020 werd opgepakt in de Colombiaanse stad Medellín. Bij zijn arrestatie waren onder meer de Amerikaanse FBI en Drug Enforcement Administration (DEA) betrokken. R. werd vervolgens overgeplaatst naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, naar een gevangenis voor gedetineerden die uitlevering afwachten.

Bij zijn arrestatie was de verwachting al dat zijn uitlevering maanden zou kunnen duren, mede omdat Nederland geen uitleveringsverdrag met Colombia heeft. Ondanks zijn afwezigheid begon het Marengo-proces, waarin hoofdverdachte Ridouan Taghi samen met zestien andere verdachten waaronder R. terechtstaat voor meerdere moorden en pogingen tot moord. Naast een sturende rol bij deze liquidaties zou R. een leidende rol hebben gehad in de cocaïnehandel.