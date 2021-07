Lezen in de zomer: alles over de stedeling van nu

Het afgelopen anderhalf jaar kreeg het stadsleven een flinke dreun te verwerken. Juist dat wat het leven in de stad zo opwindend maakt – ontmoetingen, cultuur, het onverwachte – viel weg. Opeens was de stedeling een loser, die voor de hoofdprijs zat opgesloten in een postzegelwoning, met als hoogtepunt van de dag een koffiewandeling. Het platteland klonk aantrekkelijker dan ooit. Maar nu de stad langzaam uit haar verdoving komt, keert ook het stadsleven terug – een goed moment om over dit thema te lezen.

Begin hiermee

In Laat de wereld achter van Rumaan Alam boekt een New Yorks bakfietsgezin een luxueuze Airbnb. Nadat een mysterieuze ramp plaatsvindt, ondergaan de ouders al borrelend en vrijend het einde van de wereld. If I had your face draait om het leven van vier jonge vrouwen in Seoul, geobsedeerd door status en plastische chirurgie. Voor liefhebbers van de film Parasite. Opwindende tijden gaat over een driehoeksverhouding tussen koopzuchtige, ontevreden millennials in de expat-scene van Hong Kong.

Alleen: over welk stadsleven hebben we het dan eigenlijk? De bohemien-versie van dit woord – denk: Ramses Shaffy – is allang niet meer. Deze lente, bijvoorbeeld, schreef Het Parool dat de Amsterdamse middenklasse krimpt. Had in 2011 21 procent van de bevolking nog een middeninkomen, in 2020 was dit afgenomen tot 18 procent. In een recent afscheidsinterview met het AD zei hoogleraar Sako Musterd dat de stad het terrein wordt van de superrijken. Want wie kan de krankzinnige bedragen op de woningmarkt nog betalen?

De nieuwe elite bestaat uit yuppen en expats, uit anywheres, die zich in alle stedelijke centra ter wereld thuis voelen, in de nabijheid van havermelk, sportstudio’s en inwisselbare hippe restaurants. Met een bijbehorend salaris om deze levensstijl te financieren. Wie betaalt, bepaalt, dus wordt het stadsleven steeds meer afgestemd op deze groep.

Deprimerend? Ja. Maar gelukkig ook een bron van inspiratie, zoals voor deze drie schrijvers. Ze houden de (jonge) stedelingen van nu een spiegel voor – die niets of niemand spaart.

Rumaan Alam: Laat de wereld achter(Leave the world behind). Vert. Jan de Nijs. Ambo Anthos, 272 blz. €22,99

Frances Cha: If I had your face. Penguin Books, 288 blz, €11,99

Naoise Dolan: Opwindende tijden (Exciting Times). Vert. Lisette Graswinckel. Atlas Contact, 330 blz. €22,99