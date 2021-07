De mens is van nature ongelukkig - zo valt dat om te buigen

‘Zó, die is lelijk!’ Als student liep ik op een avond over de Vismarkt in Groningen toen een jongen dat over mij tegen zijn vrienden zei. Zijn belediging kwam binnen. Tot op de dag van vandaag weet ik precies waar ik wandelde, wat ik droeg en hoe mijn schouders zich verkrampten.

Door de jaren heen heb ik gelukkig veel meer complimenten dan krenkingen ontvangen over mijn uiterlijk en andere dingen in mijn leven. Maar toch leeft het lijstje met beledigingen, blunders, tegenslagen en trauma’s vaak prominenter in mijn gedachten dan de goede gebeurtenissen.

Niet leuk, wel doodnormaal, schrijft de Amerikaanse psycholoog Rick Hanson in zijn bestseller Geheugen voor Geluk – Neem het goede in je op voor een beter leven (2014). Het menselijk brein reageert veel actiever op negatieve gebeurtenissen dan op positieve, blijkt uit hersenscans. Bovendien onthouden we ze beter.

Hanson zegt het treffend: „Ons brein heeft klittenband voor negatieve ervaringen, maar een antiaanbaklaag voor positieve.” Evolutionair gezien is dat ontzettend nuttig. Wie vandaag de dag op deze planeet rondloopt, dankt dat aan vele generaties voorouders die alert zijn geweest op allerlei gevaren, van giftige planten tot gevaarlijke dieren en vijandige stammen.

Maar in de relatief veilige moderne wereld werkt deze „bias voor het negatieve” vaak tegen ons, zegt Hanson. Ons op overleving ingerichte brein creëert vaak meer stress, angst en ergernis dan nodig. Dat is schadelijk voor onze fysieke en mentale gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zich vaak gestresst of neerslachtig voelen een zwakker immuunsysteem hebben, voedingsstoffen slechter opnemen en minder ambitie hebben.

Gelukkig zijn er effectieve methodes om ook klittenband voor het pósitieve te ontwikkelen. Een van deze wetenschappelijk bewezen oefeningen heet ‘drie goede dingen’. Heel simpel: schrijf iedere dag drie dingen op die goed gingen of fijn waren en – waar relevant – de reden waarom ze gebeurden. Mensen die deze oefening een week doen, voelen zich meetbaar gelukkiger, blijkt uit studies uit het werkveld van Hanson: de positieve psychologie, een vrij nieuwe stroming in de psychologie die onderzoekt wat mensen doet floreren. En hoe langer mensen de oefening deden – een maand, drie maanden, een half jaar – hoe gelukkiger ze werden.

Wilt u de positieve momenten in uw leven ook beter laten plakken? Doe dan mee met deze column. Deze week is het een ‘drie-goede-dingendagboek’ voor zeven dagen.

Deze zomer schrijf ik iedere week zo’n ‘doe-column’. Negen afleveringen, allemaal gericht op het dagelijks vergroten van het menselijk welzijn. Met wetenschappelijk bewezen oefeningen, zoals het uiten van dankbaarheid, het onderwerp van volgende week, en het verwerken van pijnlijke emoties.

Want laat dat nou een van de grootste misverstanden zijn over het doel van positieve psychologie: dat iedereen voortdurend vrolijk zou moeten zijn. Dat is niet realistisch. Vervelende en verdrietige gebeurtenissen horen bij het leven. De truc is om die op een gezonde manier te verwerken.

Maar, voordat we dat doen, beginnen we met het kweken van klittenband voor positieve ervaringen. Deze oefening kost slechts vijf minuten per dag. Pak een pen of potlood en ervaar wat het brengt!

Download hier uw drie-goede-dingendagboek voor week 1