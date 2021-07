Johnson: grootste deel Britse troepen inmiddels weg uit Afghanistan

Bijna alle Britse militairen die namens de NAVO in Afghanistan gelegerd waren, hebben het land inmiddels verlaten. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson donderdag aangekondigd. Met de terugkeer komt een einde aan twintig jaar aanwezigheid van Britse troepen in het land. De afgelopen weken zijn bijna alle internationale troepen uit het land vertrokken.

„Alle Britse troepen die zijn toegewezen aan de NAVO-missie in Afghanistan keren nu terug naar huis”, zei premier Boris Johnson tegen het parlement. Hij prees de militairen voor hun inzet en erkende daarnaast de „risico’s” waarmee Afghanistan momenteel wordt geconfronteerd. In het land wordt gevreesd voor het uitbreken van een nieuwe burgeroorlog na het terugtrekken van de internationale troepen. De afgelopen weken veroverden de Taliban meerdere districten in het noorden van het land.

Bij de Britse missies in het land vanaf 2001 zijn 457 Britse militairen omgekomen. Het Verenigd Koninkrijk blijft Afghanistan financieel steunen. Dit jaar heeft het zo’n 100 miljoen pond (ruim 116 miljoen euro) ontwikkelingshulp en 58 miljoen pond (zo’n 67 miljoen euro) voor de Afghaanse nationale veiligheids- en defensietroepen vrijgemaakt.

Lees ook: Amerikanen laten Afghaanse bevolking achter in angst en afval

Bagram

De Nederlandse troepen zijn sinds 24 juni officieel vertrokken uit Afghanistan. Dat was eerder dan gepland, omdat Amerikaanse regering in april liet weten dat hun troepen uiterlijk op 11 september uit het land vertrokken zouden zijn werd het vertrek van de Nederlanders door de NAVO versneld. Buitenlandse troepen zijn voor hun inzet afhankelijk van de Amerikanen. Ook de Duitse troepen kondigden 29 juni hun vertrek aan.

Vorige week trokken Amerikaanse militairen de deur achter zich dicht op de luchtmachtbasis Bagram, een belangrijke uitvalsbasis voor Amerikaanse militaire operaties in het land. Met deze actie werd de betrokkenheid van Amerika in het land effectief beëindigd. Volgens het Pentagon zijn ondertussen zo’n 90 procent van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan vertrokken.