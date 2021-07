Japan laat helemaal geen toeschouwers toe bij Olympische Spelen

Japan gaat toch geen toeschouwers toelaten tot de Olympische Spelen in hoofdstad Tokio vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. Dat hebben de verantwoordelijke minister Tamayo Marukawa en voorzitter van de Spelen Seiko Hashimoto donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Hashimoto sprak van een „heel zware beslissing”. De Spelen beginnen 23 juli en duren zeker tot 8 augustus.

„Het is betreurenswaardig dat we de Spelen in een zeer beperkte vorm aanbieden vanwege de verspreiding van het coronavirus”, aldus Hashimoto. „Het spijt me voor degenen die kaartjes hebben gekocht en inwoners van de gebieden in kwestie.” Wat er precies zal gebeuren met de al aangekochte kaarten, is niet bekend.

Het organiserend comité en de Japanse regering worstelen al geruime tijd met de organisatie van het grootschalige sportevenement en het vraagstuk of toeschouwers toegelaten moeten worden. In maart besloot het organiserend comité dat de Spelen in Japan organiseert al dat buitenlandse bezoekers geweerd zouden worden. Later sneuvelden fan zones en publieke gelegenheden in de stad om op schermen naar de sportwedstrijden te kijken. Nu worden dan ook Japanners en in Japan woonachtigen definitief geweerd uit de stadia.

Eerder op de dag maakten de Japanse autoriteiten bekend de noodtoestand af te kondigen in Tokio, om de verspreiding van verschillende varianten van het virus in te dammen. Onder de in Tokio geldende noodtoestand moeten cafés en restaurants om 20.00 uur dicht en mogen zij geen alcohol serveren. De noodtoestand in Tokio gaat maandag in en duurt tot zeker 22 augustus en beslaat daarmee ook de gehele periode dat de Olympische Spelen plaatsvinden (22 juli-8 augustus). De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus.

Druk op de zorg

Sinds april leeft er een nieuwe coronagolf op in het land. Woensdag werden er 2.180 nieuwe positieve coronatests gerapporteerd, waarvan 920 in Tokio. Dat is het hoogste aantal sinds medio mei, toen de hoofdstad ruim duizend positieve coronatests meldde.

Volgens artsen lopen de cijfers zo snel op, dat de zorg en het gezondheidssysteem onder ernstig onder druk kunnen komen te staan. Tot nu toe is 15 procent van de bevolking van het land gevaccineerd. Japanse medici, die zich de afgelopen maanden vaker kritisch uitlieten op de organisatie van de Spelen ten tijden van een wereldwijde pandemie, hebben positief gereageerd op de beslissing geen publiek toe te laten. Desalniettemin waarschuwen sommige artsen alsnog voor de verspreiding van het virus in het land.

„Ik ben natuurlijk voorstander van ‘geen toeschouwers’, maar de zorgen zullen nooit verdwijnen zolang we een groot evenement hebben, zoals de Spelen, in samenloop met het vakantieseizoen”, aldus Yuki Furuse, een medische professor aan de Universiteit van Kyoto en adviseur van de regering op het gebied van het coronavirus.