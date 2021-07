Honderden miljoenen boete voor BMW en Volkswagen om kartelvorming

De Europese Commissie (EC) heeft de Duitse autobouwers BMW en Volkswagen een boete van 875 miljoen euro opgelegd voor kartelvorming. De autoproducenten, waar ook de merken Mini, Audi en Porsche onder vallen, hebben toegegeven dat ze afspraken hebben gemaakt over de uitstoot van stikstofoxide in nieuwe dieselauto’s. Hoewel er een techniek beschikbaar was om die uitstoot te verminderen, hebben ze die niet volledig benut om met elkaar te concurreren. Dat heeft de EC donderdag bekendgemaakt.

Volgens de EC hebben de autofabrikanten in de loop van vijf jaar geregeld technische bijeenkomsten gehad om te praten over de ontwikkeling van de zogeheten selectieve katalytische reductie-technologie (SCR). Door het injecteren van een mengsel in de gasuitlaat van dieselauto’s, zou de uitstoot van stikstofoxide geëlimineerd worden. Maar de autofabrikanten besloten samen niet meer te doen dan wat wettelijk was vastgelegd.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, is eveneens schuldig bevonden aan kartelvorming maar ontloopt een boete omdat het bedrijf in Brussel de afspraken opbiechtte. Volgens de Commissie beschikten Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche over technologie om de schadelijke uitstoot te verminderen tot ver onder de wettelijke grens, maar is dat niet gebeurd. Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging stelt het niet te accepteren als bedrijven op die manier samenspannen. Volgens haar is het essentieel dat bedrijven elkaar beconcurreren en innoveren als het komt op het beheersen van vervuiling door de auto-industrie. Alleen daarmee kan de Europese Unie voldoen aan de doelen om Europa klimaatneutraal te maken in 2050, aldus de Eurocommissaris: