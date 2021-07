Fosse/Verdon is een schitterend tv-epos over twee ontroerende en weerbarstige musicalgrootheden

Serie Fosse/Verdon. Met: Sam Rockwell, Michelle Williams. Acht afleveringen van ongeveer 50 minuten. Te zien op Disney+. ●●●●●

Vijfendertig jaar na zijn dood kent alleen een kleine kring van liefhebbers zijn naam nog, maar de musicals die Bob Fosse (1927-1987) als regisseur en choreograaf naar zijn hand zette zijn springlevend: Sweet Charity, Cabaret en Chicago danken hun blijvende aantrekkingskracht mede aan Fosse’s jazzy, sexy, beetje duistere stijl. Maar hij deed het allemaal niet alleen.

Bij leven was Fosse een beroemd en gefêteerd man. Hij won een Oscar, acht Tony Awards en twee Emmy’s (in 1973 zelfs alledrie tegelijk) en kon vrijelijk putten uit een poel van jonge danseressen die via het bed van de grote regisseur hoopten op een rol. Zijn privéleven was een klassieke zelf-destructieve puinhoop: als pillenverslaafde epilepticus met hartklachten en diepe depressies zette hij keer op keer zijn leven op het spel voor zijn werk. Werk ging voor alles.

De enige die deze nietsontziende toewijding kon begrijpen en pareren was Fosse’s derde vrouw, actrice en danseres Gwen Verdon (1925-2000). Verdon was Fosse’s grote liefde, zijn muze, raadgeefster en artistieke geweten; hun huwelijk bezweek onder zijn chronische overspel, maar ze bleven levenslang verbonden, ook door de gedeelde zorg voor hun dochter Nicole (1963) - al is ‘zorg’ hier een groot woord.

Het schitterend vormgegeven tv-epos Fosse/Verdon (uit 2019, maar recent geland op Disney+) duikt diep in de dynamiek van dit ontregelde, disfunctionele, allesbehalve saaie gezin. Sam Rockwell en Michelle Williams maken van ‘Bob’ en ‘Gwen’ twee gelaagde, ontroerende maar weerbarstige personages; podiumbeesten allebei, met vooral oog voor elkaar. Williams werd terecht met een Emmy bekroond voor haar interpretatie van de licht geaffecteerde diva Verdon, die lof net zo majestueus incasseert als vernederingen. Gwen treedt eindelijk uit de schaduw.