‘Oma Fien’ is afhaalkok: ‘Er zijn meer wegen naar rendang’

Uitje, knoflook, stukje kurkuma. Het is een uur of vier en Clourinda Winkel-Verhage (48) zit rustig te hakken en te snijden aan een tafel vol munitie: overal bakjes, een bord kemirinoten, citroenbasilicum, een grote pan met tjendol – gifgroene tapiocasliertjes waar straks bruine-suikersiroop en kokosmelk bij gaan voor het dessert: es campur, „een van-alles-watje”.

Routineus, maar zonder de snelheid van een restaurantkok gaat alles door haar handen. Vanavond kookt Clourinda behalve voor haar gezin voor vijf afhalers die op Thuisgekookt.nl bij ‘Oma Fien’, zoals haar profielnaam luidt, nasi uduk (met kokosmelk) en ajam tuturuga hebben besteld, voor 7,50 euro, inclusief een flinke beker tjendol.

Zo’n drie keer per week kookt Clourinda, geheel volgens de gedachte van Thuisgekookt, tegen kostprijs voor mensen uit de buurt. Nou ja, uit de buurt, tot Antwerpen aan toe komen ze inmiddels naar Rijen, negen jaar nadat Clourinda haar eerste maaltijd op Thuisafgehaald.nl zette, zoals het toen nog heette. Pandanrijst, rendang daging en sambal-goreng-boontjes.

Afhaalkok

Clourinda Winkel-Verhage (1972) uit Rijen. Onmisbaar in de keuken: de oude emaillen stoompan van oma Fien. „Met stoomgaatjes in aan de zijkant, dat hebben nieuwe modellen niet.” Altijd in huis: trassi, kemiri, rawit, lombok, sereh, djeroek poeroet, salamblas, laos en gember. „De basis van mijn koken.” Vroege smaakherinnering: „De nasi met kippenlevertjes van oma Fien. Baby-eten of troostvoer voor zieke mensen.”

„Daar zat geen plan achter.” Dat zegt Jeroen, Clourinda’s man, die de keuken binnenkomt. Maar helemaal zonder aanloop ging het niet. Clourinda had zich in Rijen al geliefd gemaakt met de saté die ze op het schoolplein had staan uitdelen na de avondvierdaagse. Daarna was ze een keer gevraagd voor een galadiner, om geld op te halen voor de theaterschool. Jeroen: „En toen kwam de wijkverpleging vragen of ze af en toe voor een, hoe noem je dat, kwetsbare buurman wilde koken. Dat liep trouwens uit op complete mantelzorg.”

Clourinda’s eten brengt mensen op hun pad die ze anders nooit hadden ontmoet. De gepensioneerde schipper op de grote vaart die ze tot vorig jaar elke dag een maaltijd brachten, werd een dierbare vriend. Hun buitenkeuken met overkapping danken ze aan afhalers voor wie ze in ruil daarvoor kookten op een feestje. „We moeten echt nog een keer een dag organiseren voor al die mensen”, zegt Jeroen. Clourinda: „Moeten ze wel een beetje helpen.”

Allebei hebben ze reuma, ze zijn 100 procent afgekeurd, al jaren. Het kan eigenlijk helemaal niet, zoveel koken voor anderen, die belasting op je gewrichten. En tegelijkertijd móét het. Niet voor het geld. Een bedrijf is ook niet haalbaar, als je vandaag niet weet of je je morgen wel goed genoeg voelt om te koken. De noodzaak zit in het sociale. „Als je niet werkt, mis je het menselijk contact”, zegt Clourinda. „En erger dan af en toe een dag pijn hebben omdat je te veel hebt gedaan, is het als je helemaal niets meer doet, uit vrees voor een slechte dag.”

Ze staat rustig op, draait de boemboe in de keukenmachine, en gaat weer zitten, terwijl Jeroen achter haar aan opruimt. Clourinda maakt ook Italiaanse, Thaise en Surinaamse maaltijden. Alles eigenlijk. Morgen Franse vissoep. Maar faam heeft ze vooral verworven met haar Indonesische gerechten. Of die voldoen aan hoe het hoort volgens de preciezen – en daar stikt het van in de Indische gemeenschap – daar houdt ze zich niet mee bezig. „De een vindt dat er altijd trassi en ketjap in de rendang moeten. Ik gebruik dat nooit, maar dan weer wel asem kandis en kurkumablad. Er zijn meer wegen naar rendang.”

In het clubje bevriende Indo-koks, die kookboeken schrijven en restaurantkeukens runnen, is Clourinda „de enige niet-commerciële muts, een knutselaar.” Jeroen zucht. „Clou, je bent geen knutselaar.” Bekende professionele koks weten haar prima te vinden als er iets mis is met hun recept voor spekkoek. Producenten trouwens ook, als ze iets nieuws te promoten hebben. Een ander zou zichzelf influencer noemen. Clourinda moet er hard om lachen.

Kippenlevertjes

Dat koken heeft ze niet van haar Italiaans-Nederlandse moeder, die is vooral van de Hollandse pot. Haar eerste smaakherinneringen dankt ze aan oma Fien, van vaders kant, afkomstig van Sulawesi (Celebes). Rijst met ketjap, saté van buikspek. „En nasi tim, met kippenlevertjes. Dat zou ik nu niet zo snel meer maken.” En ze denkt nog vaak aan alle ‘ooms’ en ‘tantes’ waar haar vader haar mee naartoe sleepte. Hij kwam daar voor zaken, „maar zaken doen zonder eten, dat bestaat niet in de Indische gemeenschap.” Als de contracten op tafel kwamen, stond kleine Clou in de keuken op een krukje mee te kijken in de pannen. In haar eerste spreekbeurt legde ze uit hoe je een gekookt eitje frituurt.

Echt zelf koken, dat leerde ze van tante ‘Non’, door wie ze op haar vijftiende een jaar werd opgevangen toen haar ouders verhuisden en zij in Goirle wilde blijven. Van haar kreeg ze vooral de Molukse keuken mee. Ze leerde Manadonese ritja ritja klaarmaken, pittige saté van varkensspek, en asem pedis (soep). Toen ze op haar zestiende op zichzelf ging wonen, kon ze helemaal los met alle geuren, smaken en bereidingswijzen die in haar hippocampus lagen te wachten om opgediept te worden. En met haar eerste kookboek, De Indische Keuken, van Ciska Cress.

Clourinda hevelt de kippendijtjes over in een brede pan en roert de boemboe erdoor. Beetje veel wel, voor tien man. „Je wilt toch iets overhouden voor de lunch van morgen. Ik hou niet van kleine hapjes.” Er is nog wel meer waar ze niet van houdt. Meten en wegen. Eten dat half lauw wordt meegegeven. Dingen bij elkaar in één bakje proppen waardoor het er niet meer mooi uitziet. Beknibbelen op goede ingrediënten. Verzoeknummers. „Als afhalers iets lekker vinden, vragen ze meteen wanneer ze het weer kunnen bestellen. Maar ik wil juist experimenteren met nieuwe gerechten. En uiteindelijk eten ze toch alles.”

Ze voedt mensen graag een beetje op, om ze pittig te leren eten. „Ik begin met kinder-eten, babi ketjap of daging smoor. Daarna krijgen ze rendang, dan een heet Balinees eitje erbij. En uiteindelijk smeren ze allemaal sambal op hun brood.” Intussen stelt ze haar klanten niet graag teleur. Voor een vaste klant die niet van pittig houdt, maakt ze vaak een apart bakje.

„Komt Ellen toch later?” Geen probleem. „Ik doe de kroepoek er niet los bij maar in een bakje, anders eet ze het in de auto al op.”

Fudge

„Ik heb het nu tien over half zes”, zegt Clourinda tegen zichzelf. Ze appt, ze schept, doet bakjes open en dicht om te checken of alles compleet is. Op wonderlijke wijze komt na een middag waarin alles op gevoel en zonder klok leek te gaan nu elk gerecht op het juiste moment samen. In volledige harmonie, waar bij andere stellen nu misschien het stoom uit de oren zou komen. „We weten wanneer we even niets moeten zeggen”, zegt Jeroen in majesteitsmeervoud.

De eerste afhalers staan op de stoep. Jeroen doet behalve de ondersteunende diensten ook het crowdmanagement. „Wil je een stukje fudge?”, zegt hij, terwijl hij buiten rondgaat met de bakplaat.

De ene afhaler begint over haar koolhydraatarme dieet, de ander zegt dat ze vandaag alleen salade heeft gegeten. Het gaat opmerkelijk vaak over afvallen. „Iedereen die hier komt, is aan de lijn”, zegt Jeroen. „Heel gek.”

Rond zeven uur waaien de laatste afhalers aan. „Heb je een goede reden dat je zo laat bent?”, zegt Jeroen. Hij lacht erbij. „Je mag wel binnenkomen”, zegt Clourinda tegen de arts die elke week omrijdt om hier af te halen. „Een half uurtje maar. Als ik zelf moet koken, ben ik later klaar.”

Tegen half acht kunnen ze zelf aan tafel. Geurende rijst, pittige kip volgens Manadonees familierecept, roergebakken paksoi. Eindelijk zelf proeven waar het huis al de hele middag naar geurde. En als klapstuk in een cocktailglas de tjendol met lychees, palmzaden, geleisliertjes, jonge kokos, ingekookte kokosmelk, bruinesuikersiroop, pandanblad, schaafijs en een scheutje rozensiroop. Zoet, fris en zomers.

Na het toetje ruimt Jeroen op en gaat Clourinda naar bed. „Om acht uur lig ik eraf”, zegt ze. „Maar als ik niks doe net zo goed.”

Alleen nog even het dessert op Instagram zetten.